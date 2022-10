Il Paradiso delle signore trama 19 ottobre: Clara nei guai, spunta una verità scioccante

La trama della puntata del 19 ottobre del Paradiso delle signore rivela che Clara rischia seriamente di essere rimandata al paese. Don Saverio scopre il suo segreto, pertanto, non vedrà altra scelta se non quella di agire in questa direzione.

Per quanto riguarda Ezio e Gloria, invece, i due rilasceranno l’intervista ad un giornalista, il quale affronterà delle tematiche anche piuttosto private. Ad un certo punto, però, la persona in questione scoprirà da Veronica una novità scottante.

Trama 19 ottobre: Clara torna al paese?

Nella puntata del 19 ottobre del Paradiso delle signore vedremo che Ezio e Veronica si vedranno costretti a tenere segreta la loro relazione. Colombo e Gloria, intanto, si prepareranno per l’intervista. Essa sarà anche un’opportunità per i due protagonisti di ribadire, ancora una volta, la loro separazione. Nel frattempo, su di un altro versante vedremo che per Maria si presenterà un’occasione davvero imperdibile.

Matilde, infatti, viene a sapere che la nipote di una baronessa socia del Circolo è alla ricerca di un abito molto bello per un evento importante. La donna, allora, approfitterà della situazione e chiederà a Maria di disegnarne uno lei da proporre alla giovane. Intanto, Clara sarà sempre più nei guai. Gemma metterà spalle al muro la giovane, la quale si vedrà costretta a rivelare dove ha trascorso le ultime notti. La venere, però, non ha intenzione di andare contro Clara, anzi, il suo scopo sarà proprio quello di aiutarla.

Spunta una verità scioccante al Paradiso delle signore

Le anticipazioni della puntata del 19 ottobre del Paradiso delle signore, però, rivelano che per la povera Clara potrebbero non esserci più speranze. Don Saverio ha appena scoperto che la ragazza gli ha mentito sulla sistemazione trovata, pertanto, non vedrà altra soluzione se non quella di rimandarla al paese. Per la giovane, dunque, non ci sarà davvero più nulla da fare?

Intanto, Adelaide e Marcello legheranno sempre di più. La contessa, allora, sentirà il bisogno di dare un consiglio spassionato al giovane. Se quest’ultimo ha intenzione di diventare un pezzo forte nel mondo della finanza, allora deve lasciare il lavoro in caffetteria. Cosa deciderà di fare il giovane? Accetterà questo consiglio? Infine, arriverà il momento dell’intervista di Ezio e Gloria. Il giornalista entrerà molto nel privato con delle domande davvero pungenti. Al termine, poi, il protagonista scoprirà da Veronica una verità inaspettata.