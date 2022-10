GF Vip, Cristina ed Elenoire parlano del loro cachet: retroscena inattesi sui contratti

In queste ore, Cristina Quaranta ed Elenoire Ferruzzi si sono lasciate andare ad una conversazione davvero degna di nota inerente i loro cachet percepiti al GF Vip. Tutto è nato nel momento in cui l’ex volto di Non è la Rai ha ammesso di voler abbandonare il reality show.

La donna ha chiarito che, nel caso in cui dovesse essere eliminato Antonino Spinlabese, che è attualmente in nomination, ma per concorrere al preferito dei telespettatori, anche lei abbandonerà il programma. Vediamo nel dettaglio tutto quello che ha rivelato sul suo contratto.

Cristina Quaranta fa confessioni sul cachet percepito al GF Vip

Cristina Quaranta ha manifestato la volontà di abbandonare il GF Vi nel caso in cui Antonino dovesse essere eliminato e, nel parlare della faccenda, ha menzionato anche il suo cachet. La donna si è sfogata con Elenoire Ferruzzi ed ha ammesso di aver già parlato con la produzione del reality show, paventando l’ipotesi di abbandono. In seguito, poi, la concorrente ha cominciato a parlare di alcune clausole contrattuali.

A tal proposito, ha ammesso di aver accettato di partecipare a tale programma solamente per il compenso. I concorrenti percepiscono un guadagno settimanale per la loro permanenza in casa e un guadagno anche quando vengono eliminati, per presenziare in puntata. Ebbene, stando a quanto rivelato da Cristina, la differenza tra il compenso da concorrente e da ospite in studio è davvero minima.

Elenoire Ferruzzi replica e parla del contratto

Per tale ragione, Cristina ha svelato ad Elenoire di non avere alcun intenzione di sacrificarsi al GF Vip in quanto, anche da eliminata, percepirebbe comunque un cachet congruo. Dinanzi tali parole, allora, è intervenuta Elenoire. La Ferruzzi ha detto che il suo caso, invece, è radicalmente opposto. A tal proposito, infatti, ha detto che il divario tra il cachet da concorrente e da ospite in studio è notevole.

In virtù di questo, dunque, Elenoire ha detto di avere molto interesse a rimanere nella casa. Attraverso tali parole, dunque, la Ferruzzi ha lasciato intendere che, anche nel suo caso, il movente principale per cui ha accettato di partecipare al programma sono i soldi. Ad ogni modo, cosa ne penserà Alfonso Signorini di questo botta e risposta tra le due concorrenti? Non ci resta che attendere per scoprirlo.