Edoardo fa una proposta indecente ad Alberto al GF Vip: “Devo farmi una….” web sconvolto

Edoardo Donnamaria sta dando veramente scandalo nella casa del GF Vip e, in queste ore, si è reso protagonista di una proposta indecente per Alberto De Pisis. Il giovane ha adoperato dei termini davvero indecenti, che hanno lasciato di sasso i telespettatori.

La situazione è degenerata su Twitter, sta di fatto che in molti si sono scagliati contro il volto di Forum. A indignare particolarmente è stato soprattutto il fatto che Donnamaria sa perfettamente che Alberto nutre un interesse per lui.

Ecco la proposta indecente di Edoardo per Alberto

Il clima nella casa del GF Vip diventa sempre più bollente. Edoardo, infatti, si è reso protagonista di una proposta indecente che ha coinvolto Alberto. In particolar modo, il giovane ha manifestato la volontà di avere dei rapporti intimi. Ormai sta da troppo tempo all’interno della casa e non riesce più a contenersi. Non potendo fare granché, allora, il giovane ha ammesso che sarebbe andato in bagno a praticare autoerotismo.

Alberto non è riuscito a trattenere una risata, ma dopo poco, Edoardo lo ha provocato in maniera piuttosto esplicita. Nello specifico, gli ha chiesto se avrebbe voluto accompagnarlo. De Pisis è apparso visibilmente imbarazzato, sta di fatto che si è nascosto dietro una risata un po’ isterica. In seguito, poi, Alberto ha detto che, nel caso, lo avrebbe raggiunto dopo. I due così, sono scoppiati a ridere entrambi.

Pubblico del GF Vip senza parole, il caso di Luca

Il popolo del web è rimasto alquanto spiazzato dalla proposta esplicita e così indecente che Edoardo ha fatto ad Alberto nella casa del GF Vip. In molti, infatti, stanno cominciando a non tollerare il modo di fare di Donnamaria, reputandolo davvero troppo volgare. Nel frattempo, questo non è stato l’unico episodio degno di nota accaduto nelle scorse ore. Anche un altro ragazzo si è reso protagonista di un comportamento discutibile.

Luca Salatino, infatti, ha avuto una discussione con alcuni coinquilini ed ha perso le staffe. Ad un certo punto, infatti, stava per pronunciare una bestemmia, ma si è fermato un secondo prima. Gli altri concorrenti si sono subito resi conto della cosa ed hanno esortato Luca a restare calmo, altrimenti avrebbe potuto dire cose di cui si sarebbe certamente pentito. Il web chiede la sua squalifica per correttezza nei confronti di chi, prima di lui, ha ricevuto tale trattamento. Accadrà?