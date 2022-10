GF Vip aggressione in magazzino? Sul web esplode il caso: “Tutto registrato”

In questi giorni si sta consumando un vero e proprio giallo all’interno della casa del GF Vip in quanto pare ci sarebbe stata “un’aggressione” nel magazzino dell’abitazione. A raccontare i dettagli di quanto accaduto è stato Antonino Spinalbese.

Il pubblico da casa è rimasto spiazzato da quanto appreso, pertanto, risulta assolutamente necessario un chiarimento da parte delle persone coinvolte e, soprattutto da parte degli autori. Vediamo nel dettaglio cosa sarebbe accaduto.

Ecco i dettagli della presunta “aggressione” in magazzino al GF Vip

Dopo la messa in onda della scorsa puntata del GF Vip c’è stato uno scontro particolarmente acceso tra Antonino Spinalbese ed Edoardo Donnamaria. Il primo ha accusato il secondo di non avere personalità a seguito di una nomination. Ad ogni modo, il clima tra i due è peggiorato nei giorni a seguire. Nel corso del fine settimana che si è appena concluso, infatti, pare proprio che tra i due ci siano stati nuovi litigi.

Uno di questi si sarebbe consumato nel magazzino del GF Vip, dove sembrerebbe esserci stata anche una sorta di “aggressione”. In particolar modo, Antonino ha accusato il suo compagno d’avventura di avergli dato una spallata piuttosto forte mentre erano in tale stanza della casa. Le dichiarazioni di Spinalbese sono state davvero forti e il giovane si è reso conto della gravità delle sue affermazioni. Per tale motivo,, l’ex di Belen Rodriguez ha chiarito che tutto ciò che ha detto sia stato documentato dalle telecamere.

Il pubblico del GF Vip chiede chiarezza dagli autori

Sul web, intanto, il pubblico si sta interrogando sull’accaduto. In molti si stanno chiedendo se si sia davvero consumata un’aggressione nel magazzino del GF Vip oppure se Antonino abbia gonfiato un po’ la faccenda. Al momento risulta difficile interpretare in maniera univoca la faccenda, in quanto il filmato in questione non è stato mostrato e non è presente sul web.

Solamente gli autori sono in possesso delle clip relative a quello che accade in tutte le stanze della casa. Il magazzino, infatti, è un luogo che non viene mai inquadrato dalle telecamere, pertanto, non va mai in onda su Mediaset Extra. Adesso tutti si aspettano che la faccenda venga trattata da Alfonso Signorini e venga fatta chiarezza, una volta per tutte, su questa ennesima incresciosa dinamica che si è verificata in casa.