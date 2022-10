Alberto Matano come una furia con Milly Carlucci: il giornalista esplode!

La seconda puntata della nuova edizione dello show di Milly Carlucci ha creato una faida tra il giornalista e gli altri giurati

Il noto giornalista di casa Rai è apparso molto arrabbiato e deluso dopo aver visto la seconda puntata di Ballando con le Stelle 2022. Nel corso della diretta Alberto Matano si è moto arrabbiato con i giurati del talent. L’ex mezzobusto del Tg1 è intervenuto a Domenica In, nel talk show dedicato proprio alo show televisivo della Carlucci per spiegare a Mara Venier il suo punto di vista. Andiamo a vedere insieme nel dettaglio cosa è accaduto. Alberto Matano come una furia con la giuria di Ballando con le stelle L’amico e collega di Mara Venier ha specificato che non è affatto d’accordo con alcuni metodi che ha la giuria di Ballando con le stelle. Prima si dice una cosa e poi ne fanno un’altra ha fatto sapere il giornalista. Il presentatore ha criticato Selvaggia Lucarelli e la sua richiesta ad Enrico Montesano di portare in pista qualcosa di nuovo, che ricordi la sua carriera. L’attore ha infatti preparato con Alessandra Tripoli un samba su Febbre da cavallo. “Non si possono dire queste cose a Montesano e poi altri che portano il loro mondo vanno bene. Bisogna essere più obiettivi e meno istintivi”. Il conduttore televisivo come una furia

Durante l’ospitata a Domenica In, Alberto Matano ha trovato appoggio anche nel pensiero di Alessandra Mussolino. In questo caso, il mezzobusto di Rai 1 ha lanciato una stoccata anche a Guglielmo Marotto. “Si diverte a dare zero, uno o dieci a seconda dei casi sbilanciando così la gara”.

Nel corso della puntata si è parlato anche di quanto accaduto tra Iva Zanicchi e Selvaggia Lucarelli. Anche in questo caso ognuno dei presenti ha detto la sua, senza però scendere nei dettagli dato che in tanti hanno chiesto addirittura la squalifica della cantante.

Iva più volte ha chiesto scusa per le sue parole rivolte alla giudice ma al momento la questione non sembra ancora terminata. Al momento non ci resta altro che attendere nuovi aggiornamenti.