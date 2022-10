Elenoire Ferruzzi, frase choc al GF Vip: “Vorrei leccare le pa*e ad Antonino. Pubblico in rivolta- VIDEO

Non si placano le polemiche per la frase “vergognosa” di Elenoire Ferruzzi della al Grande Fratello Vip

Continuano gli scandali al Grande Fratello Vip. Questa volta incriminata, una frase di Elenoire Ferruzzi che ha indignato il web. In queste ore un video sta spopolando in rete e sono in tanti a chiedere la sua squalifica immediata.

Molti internauti hanno invitato gli autori a prendere dei seri provvedimenti contro la concorrenti, in quanto ha usato un linguaggio a dir poco squallido. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto

Elenoire Ferruzzi fa infuriare il web: che schifo!

Senza ombra di dubbio Elenoire Ferruzzi è una delle protagoniste di questa edizione del Grande Fratello Vip 2022. Personaggio eccentrico, schietto, forse anche troppo, che suscita spesso polemiche. C’è chi la odia e chi la ama ma in queste ore un suo intervento ha fatto infuriare e non poco il popolo web.

Dopo le dichiarazioni su Daniele Dal Moro, l’attrice potrebbe essersi spinta troppo oltre. Nel cuore della notte, in confidenza con gli atri concorrenti, la donna ha detto: “Vorrei leccare le pa*e ad Antonino; pa*le, fotopa*le e c*lo“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da News (@mondodelreality)

Confessioni bollenti, spinte e considerati un pò troppo volgari per un programma seguito anche da adolescenti.

In arrivo provvedimenti contro la concorrente del Grande Fratello Vip?

Alle risate degli atri inquilini, Elenoire Ferruzzi risponde: “Sì madonna, sarebbe proprio eccitante“. Le parole dell’attrice come già detto in precedenza sono diventati virali e hanno scatenato il popolo in rete.

Una vera e propria indignazione, tanto da richiedere dei seri provvedimenti. Al momento, non sappiamo cosa accadrà e non ci resta altro che aspettare la puntata per vedere se Alfonso Signorini interverrà sull’argomento.

In questi ultimi minuti, è arrivata anche un’altra clamorosa notizia. Pare, infatti, che giovedì prossimo in studio entrerà di nuovo Marco Bellavia.

L’ex concorrente avrà un lungo faccia e faccia con i suoi ex coinquilini durante il quale verranno svelati segreti, dettagli, retroscena di tutto quello che l’ex conduttore di Bim Bum Bam ha vissuto prima, durante e dopo la sua avventura nella Casa più spiata d’Italia.