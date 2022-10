Uomini e donne anticipazioni: Riccardo Guarnieri lascia il programma

Nel corso della nuova registrazione di sabato 15 ottobre 2022, tra dame e cavalieri si accendono nuovi scontri

Nelle ultime due registrazioni di Uomini e donne è accaduto davvero di tutto. Gli spoiler ci fanno sapere che al centro delle polemiche come sempre Riccardo Guarnieri, Ida Platano, Roberta ed Alessandro.

Ancora una volta i quattro hanno acceso un lungo dibattito che poi è terminato con l’abbandono del cavaliere tarantino dal programma. Ma scopriamo insieme i dettagli.

Uomini e donne anticipazioni: ancora incomprensioni tra Ida e Alessandro

Maria De Filippi ha mandato in onda un filmato in cui si vedevano Alessandro ed Ida discutere animatamente qualche giorno prima all’interno dello studio. I due hanno litigato per Roberta. Non sono neppure andati a cena insieme, in quanto la Platano era troppo arrabbiata.

In particolare, si dice quasi certa del fatto che tra Vicinanza e Di Padua si scambino degli sguardi. A questo punto, la padrona di casa ha invitato i due ragazzi a chiarirsi in modo da prendere una decisione.

Ascoltato il consiglio di Maria Alessandro ed Ida hanno ballato insieme ma durante il ballo la parrucchiera ha lasciato lo studio, seguita poi da Vicinanza. Quando sono rientrati, ancora una volta, la padrona di casa ha cercato di far ragionare entrambi. Ma ecco che è intervenuto anche Riccardo Guarnieri.

Il cavaliere tarantino lascia lo studio

Riccardo Guarnieri dopo aver assistito in silenzio a quello che è accaduto tra Alessandro e Ida ha preferito abbandonare lo studio di Uomini e donne e dirigersi dietro le quinte.

In questa occasione è stato seguito da Ida Platano. Riccardo ha confessato di voler lasciare il format pomeridiano e Maria gli ha fatto notare che questo suo atteggiamento ha solo una spiegazione. Maria crede che Riccardo sia ancora innamorato di Ida! Guarnieri, però, non avrebbe confermato, dichiarandosi semplicemente triste perché non ha un rapporto civile con Ida.

Quale sarà la verità? Intanto, il pubblico da casa già si è fatto sentire: ormai tutti sono stanchi di questo tira e molla che va avanti da circa tre anni.