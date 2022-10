Anticipazioni Grande Fratello Vip, scoop a Mattino 5 Dura lite tra Vipponi e sorpresa speciale per una inquilina

Un nuovo spoiler del Grande Fratello Vip 7: Che succederà stasera?

Federica Panicucci porta in diretta tutti i giorni il suo spettacolo, che accompagna al mattino i telespettatori Mediaset. Anche oggi ha dato diverse anticipazioni in merito alla puntata di stasera sul piccolo schermo per lo spettacolo di Alfonso Signorini: Gf Vip. Ecco i protagonisti della puntata.

Il Grande Fratello Vip continua con gli eliminati, nomination varie, sorprese e risse. Secondo Federica Panicucci in Mattino 5, stasera nella casa di Cinecittà accadranno grandi cose. Infatti, nel suo show è solita a parlare del GF Vip e la conduttrice non ha esitato a dire a tutti cosa aspettarsi nella puntata odierna. Questa volta sono coinvolti Antonino Spinalbese, Carolina Marconi ed Edoardo Donnarumma.

Il Grande Fratello di stasera vede protagonisti Antonino Spinalbese, Carolina Marconi e Edoardo Donnarumma

Carolina Marconi riceverà una grande sorpresa nello show di stasera, secondo un grande annuncio di Federica Panicucci pochi minuti fa. Non siamo sicuri di chi questo comporterà, ma il suo partner Alessandro Tulli potrebbe avere qualcosa a che fare con questo. D’altra parte, per lei e per altri – pensano Gegia e Memet – è difficile stare lontani dai propri cari per lunghi periodi di tempo. Un’altra prospettiva coinvolge Antonino Spinalbese ed Edoardo Donnarumma.

Chi segue il Grande Fratello Vip lo sa: dalla partenza di Ginevra Lamborghini, squalificata dalla casa, Antonino Spinalbese si è rivolto ad “altro”… Anzi, è proprio il caso di parlare di altre (pur continuando a sostenere di non avere cattive intenzioni). Ma chi sono queste altre persone? Giaele, ma soprattutto Antonella Fiordelisi.

Inizialmente si pensava che quest’ultima stesse per iniziare una storia con Edoardo Donnarumma, tuttavia, viene spesso criticato per aver cercato di stare con tutte e tutti per provare un po’! C’è anche un bacio tra Donnarumma e Fiordelisi. Ma poi la separazione tra loro e il fatto che Edoardo sembri che ci prova con Alberto de Pisis, ecco che ha cambiato le sue carte in tavola.

Insomma, Antonella e Antonino sono più vicini che mai a partire dal “massaggio particolare” e con la testa la dove “non si dovrebbe”. Eppure anche Edoardo e Alberto sembrano avere una un comportamento molto affiatato. Ma se ognuno di loro trova un “nuovo partner”, su cosa si baserà il nuovo battibecco tra Spinalbese e il protagonista di forum? Non ci resta che aspettare qualche ora!