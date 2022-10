Giulia Salemi ignorata al GF Vip, sul web scoppia la protesta (VIDEO)

Anche la puntata di ieri del GF Vip è stata piuttosto movimentata, ma in molti hanno notato dei particolari che riguardano Giulia Salemi. Al di là delle dinamiche che si sono venute a creare tra i concorrenti, infatti, il pubblico da casa ha notato anche alcuni episodi che si sono verificati in studio.

Nello specifico, in molti hanno criticato il comportamento di Alfonso Signorini in quanto ha più volte ignorato l’influencer durante i vari dibattiti. L’apice, però, si è toccato alla fine, quando il conduttore ha dimenticato un importante annuncio che avrebbe dovuto fare la giovane.

Il trattamento differenziato di Giulia Salemi al GF Vip

Come tutti i telespettatori del GF Vip sapranno, quest’anno è subentrata una new entry in studio, ovvero, Giulia Salemi. Quest’ultima svolge il ruolo di portavoce del pubblico da casa e del pensiero dei social. A tal proposito, racimola i tweet più interessanti che vengono pubblicati nel corso della puntata e li propone alla visione del conduttore e dei telespettatori. Durante la messa in onda di ieri, però, il presentatore ha spesso ignorato la giovane.

Di dibattiti ce ne sono stati davvero tanti. Si è parlato dell’affaire Pamela Prati, della lite tra Antonino ed Edoardo, della storia di Carolina Marconi e di altre discussioni. In tutti questi frangenti, però, la Salemi non è stata quasi mani chiamata in causa. Sui social, infatti, in molti hanno criticato il comportamento del conduttore, il quale ha letteralmente ignorato la presenza della ragazza in studio.

Alfonso Signorini si dimentica di Giulia: il web sbotta

Al termine della puntata, poi, a notte inoltrata, Giulia Salemi avrebbe dovuto fare un annuncio al GF Vip. In molti già hanno criticato la scelta di collocare così tardi questo avvenimento, quando ormai molti telespettatori avessero già spento la tv. Ad ogni modo, l’apice si è toccato quando Alfonso stava salutando il pubblico dimenticandosi di tale annuncio.

Sonia Bruganelli, però, è intervenuta ed ha esortato il conduttore a leggere meglio il gobbo, in quanto c’era un riferimento alla Salemi. A quel punto, Giulia ha ringraziato la collega ed ha preso la parola. Alfonso, però, prima che lei parlasse, ha detto che sarebbe andato a dormire, ha salutato tutti ed è uscito dallo studio. Giuli, così, ha dato appuntamento ai telespettatori a mercoledì sera su La5 con la seconda serata di Salotto Salemi