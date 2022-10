Carolina Marconi: Elenoire si avvicina a Daniele dal Moro, vuole far ingelosire Luca Salatino

È facile per Elenoire Ferruzzi innamorarsi o è solo evocare qualcosa in Luca Salatino, si tratta solo di strategia?? Carolina Marconi ha le idee molto chiare su questo

Grande Fratello Vip 7, prima ancora della delicata dinamica incentrata su Marco Bellavia, si apre in nome dei sentimenti e dei problemi di “cuore”. L’icona gay Elenoire Ferruzzi è molto attratta da Luca Salatino, ex tronista di Uomini e Donne. Sebbene il giovane e i suoi compagni le facessero ripetutamente notare che poteva essere troppo rigida in questa situazione, e che Luca era solo carino e gentile con lei, lei non lo accettò mai.

Ha confermato a sua madre Giovanna che si è innamorata e non intende modificare la sua idea. Salatino prova dei sentimenti per lei, ma la paura di essere giudicato fuori dalla sua ragazza lo rallenta parecchio. In questi giorni la donna si è avvicinata sempre più a Daniele dal Moro, che sembra aver ricambiato in qualche modo l’interesse.

Tuttavia, molti non credono che Elenoire possa con troppa “facilità” dimenticarsi di Luca e crede che le sue azioni abbiano lo scopo di ingelosire il contendente. Carolina Marconi ha espresso questa mattina il suo parere, e ha le idee molto chiare in merito.

Carolina Marconi su Elenoire Ferruzzi e la sua attrazione verso Dal Moro: ‘Ci tiene ‘

Il pubblico del Gf Vip 7 e il pubblico dei social sono convinti che Elenoire Ferruzzi non si sia completamente dimenticata di Luca Salatino. È un atteggiamento rassegnato dopo una serie di rifiuti e la presenza costante di Soraia, la sua ragazza che lo aspetta fuori, chee non smette affatto di menzionare ogni momento. La verità, però, è che in questi giorni si è avvicinata molto a Daniele dal Moro.

I due spesso sono artefici di scambi di carezze e di coccole, questa volta apparentemente reciproci, non furono forse il risultato dell’eccessivo trasporto che Ferrucci aveva assunto nel suo interesse con Salatino. Carolina Marconi non ha dubbi e crede in questa “quasi” coppia e in quello che diventerebbe. Inoltre, stamattina ha rivelato a Elenoire che vede Daniele avere un forte interesse per lei, la sta cercando, e tiene assolutamente alla loro amicizia, o almeno a quello che sta nascendo o potrebbe nascere tra loro.

Possibilmente dentro casa le percezioni sono diverse, si ha sicuramente una visuale diversa rispetto a quelle percepite e che vede il pubblico al di fuori della casa più spiata d’Italia. Certo, Alfonso Signorini o uno delle sue commentatrici faranno notare a Ferrucci che, pochi giorni dopo, in maniera inaspettata, ha messo da parte un amore intenso, esibito fin dai primi istanti per Luca Salatino.