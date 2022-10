Morte Franco Gatti: cause, malattia e il messaggio dei Ricchi e Poveri

In queste ore è appena sopraggiunta la notizia inerente la morte di Franco Gatti, storico volto dei Ricchi e Poveri. Il cantante aveva 80 anni e da tempo stava combattendo contro alcuni problemi di salute.

Le sue condizioni si sono aggravate a partire dal 2020, dopo aver contratto in maniera piuttosto violenta il Covid-19. Gli esponenti della band, da cui si era allontanato dopo la morte del figlio, hanno subito voluto mandare un messaggio al loro compianto collega.

Ecco le condizioni di salute di Franco Gatti prima della morte

Il mondo della musica è stato spiazzato dall’arrivo di una terribile notizia che riguarda la morte di Franco Gatti. Il cantante si è spento all’età di 80 anni. Nel 2020 fu colpito dal covid e le sue condizioni di salute si aggravarono considerevolmente. Franco, infatti, combatteva da anni contro il morbo di Crohn. A seguito di una cura a base di cortisone per cercare di contenere la malattia, però, le sue condizioni sono peggiorate.

Tali terapie, infatti, hanno favorito la nascita di una candida allo stomaco e un piccolo herpes. Il quadro clinico del cantante, dunque, non era certamente dei migliori. Con il passare del tempo, probabilmente, le sue condizioni di salute sono peggiorate sempre di più al punto da portarlo a perdere la vita. Tutto il mondo della musica e non solo, dunque, si sta trovando a piangere la triste scomparsa.

Il messaggio toccante dei Ricchi e Poveri

Ricordiamo che Franco Gatti è stato un volto storico dei Ricchi e Poveri. Da un po’ di anni, però, aveva abbandonato la musica a causa della morte di suo figlio. Tale evento fu così devastante per Franco, al punto da spingerlo ad interrompere ogni progetto che aveva in cantiere. Malgrado l’allontanamento fisico, però, i suoi ex colleghi hanno voluto subito scrivere un messaggio per omaggiare l’artista scomparso.

Nello specifico, infatti, gli esponenti dei Ricchi e Poveri hanno dichiarato che sia andato via un pezzo importantissimo della loro vita. Anche suoi social, chiaramente, sono moltissimi i messaggi di cordoglio e di dispiacere scritti da tutti i fan dell’artista. Tutti, dunque, si stanno unendo al dolore della famiglia, che sta piangendo la scomparsa non solo di un grande esponente della musica italiana, ma anche un grande uomo.