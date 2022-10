Giale senza freni su Antonino: “Me lo farei ogni secondo”

Tra Giale di Donà e Antonino Spinalbese potrebbe nascere qualcosa

Tra l’amica di Taylor Mega e l’ex di Belen Rodriguez potrebbe accadere qualcosa nella Casa del GF Vip 7? Nelle ultime ore sono arrivate confessioni bollenti da parte della giovane su Antonino stanno facendo il giro del web.

Giale di Donà senza freni con Antonino Spinalbese

Antonino Spinalbese nei giorni scorsi è stato molto chiaro sulsuo punto di vista sentimentale. Al momento non vuole nessuna storia, l’unico amore della sua vita è la sua piccola Lune Marie. Intanto, non sembra della stessa idea Giale De Donà che ha deciso di conquistarlo ogni secondo.

Nelle ultime ore, la giovane parlando con altri inquilini della Casa ha confessato le sue fantasie erotiche che ha nei confronti del gieffino. Nonostante abbia preso già diverse volte un due di picche da Antonino, la ragazza non vuole proprio arrendersi.

Le confessioni bollenti della gieffina

Parlando con Charlie Gnocchi, Giade ha spiegato cosa farebbe con Antonino e il motivo per il quale non sarebbe al momento non sarebbe andata oltre. Lei parla di una fortissima attrazione e di limiti oltre i quali non può spingersi per ovvie ragioni.

Giale parlando di Antonino: “BAGNATA OGNI VOLTA CHE MI SIEDO VICINA. SESSUALMENTE DI COSA STIAMO PARLANDO, MADO ME LO FAREI OGNI SECONDO.” posso dire che sono disgustata? Donna sposata. #gintonic #GFvip @SBruganelli @GineLamborghini https://t.co/PoKNGg0WDB — Sara (@Sara38209459) October 18, 2022

Una di queste sarebbe ovviamente il ricco marito del quale pare temere solo il possibile divorzio. Intanto, però non ha nascosto che per Antonino prova una forte attrazione fisica, che ha notato in questi giorni quando sono stati assieme nel letto.

“Se mi piace sessualmente? Sessualmente, di cosa stiamo parlando… Me lo farei ogni secondo! Perché allora non succede niente? Perché io so qual è il limite a cui posso arrivare. So che se supero quel limite mi scatta il divorzio. “

Insomma, anche se al momento Spinalbese sembra irremovibile non ci resta che aspettare e vedere cosa accadrà nei prossimi giorni