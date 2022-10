Emma Marrone: Al Roma Cinema Fest, gesto emozionante e fan in lacrime

Il Roma Cinema Fest, parla molto del look scelto dalle star. Questa volta, però, stiamo parlando di un gesto fatto da Emma

La cantante Salentina è ospite di questo importantissimo evento, che riunisce coloro che stanno “passando il tempo” nel mondo della settima arte. Emma Marrone, infatti, è stata coinvolta nel film Il ritorno di Stefano Chiantini, dopo altre esperienze al cinema con Muccino (Gli anni più belli e A casa tutti bene).

Mentre Emma si diverte dal punto di vista lavorativo, tutto le sta andando per il meglio, non è lo stesso per quanto riguarda il mondo personale: poco più di un mese fa, ha salutato suo padre Rosario. Così Elena D’Amario ha ripreso ieri la sua dedica.

Emma Marrone è un’icona tv: prima grazie ad Amici, poi varie versioni di Sanremo – l’ultima delle quali – ha convinto tutti con la sua voce dura e lo spirito “guerriero” capace di affrontare grandi dolori, soprattutto calcolando la sua giovanissima età. D’altronde un tumore e la perdita di un genitore non sono cosa da poco. Quindi deve essere stato ancor meglio e più bello per lei avere un tale successo anche sul grande schermo.

Emma Marrone dedica la prima parte del film Il ritorno al suo papà

La Roma Cinema Fest riesce a regalare tante emozioni, proprio come sempre fa la settima arte. Entrare in una sala cinematografica è una magia, tanto mancata durante la pandemia. Guardare un proprio film deve essere più commovente, quindi, soprattutto per una che non è nata attrice, ma cantante. Emma sapeva benissimo che ieri non poteva trattenere la gioia del momento e ha fatto un gesto rivolto al padre. Ecco cosa ha fatto

Pizzicata dalla ballerina professionista di Amici, Elena D’Amario, Emma ha applaudito alla fine del suo film, come tutti nella stanza. Poi commossa per il tanto clamore del pubblico ha inviato baci rivolta verso il cielo, gesto sicuramente rivolto verso suo papà Rosario, recentemente scomparso.

Una mossa che ha fatto piangere i fan, come aveva già fatto in passato per il collega e amico Pino Daniele in un concerto in sua memoria andato in onda dalla Rai qualche anno fa.