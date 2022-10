Il Paradiso delle signore spoiler 20 ottobre: Irene spiazza Clara, Vittorio scrive una lettera

La puntata di giovedì 20 ottobre del Paradiso delle signore sarà piena di colpi di scena. In particolar modo, vedremo che Irene darà luogo ad un gesto inatteso nei confronti di Clara. In merito a Vittorio, invece, il direttore dello shopping center le proverà davvero tutte per cercare di farsi perdonare da Matilde.

La situazione per Ezio e Veronica potrebbe mettersi molto male. Per tale ragione, Stefania deciderà di rivolgersi a Marco. Solamente l’intervento di un di Sant’Erasmo potrà modificare la situazione.

Clara spiazzata da Irene al Paradiso delle signore

Nel corso della putata del 20 ottobre del Paradiso delle signore vedremo che Clara terrà segreto alle sue colleghe la sua imminente partenza. Dona Saverio, infatti, ha scoperto la sua bugia, pertanto, ha detto alla giovane di dover tornare obbligatoriamente al paese. Per lei, chiaramente, è una notizia devastante. Ad ogni modo, a cambiare le carte in tavola ci penserà Irene.

Quest’ultima apprenderà che Clara deve andare via e la troverà in una valle di lacrime. A tal proposito, la Cipriani deciderà di compiere un gesto inaspettato nei confronti della venere. Salvatore, dal canto suo, sarà in balia del lavoro. Dati gli impegni di Marcello, che esulano dalla caffetteria, il giovane Amato si troverà a dover gestire tutto in solitaria e la situazione diventerà sempre più critica.

Spoiler 20 ottobre: Matilde perdona Vittorio?

Su di un altro versante, poi, vedremo che Maria riceverà l’incarico di disegnare l’abito per la baronessina Foppa. Per lei si tratterà di un incarico davvero importante. Ad ogni modo, al Paradiso delle signore non tutti saranno felici. Nella puntata del 20 ottobre, infatti, vedremo che Flora sembrerà alquanto infastidita dalla cosa. Nel frattempo, Ezio e Veronica saranno davvero in difficoltà.

Il giornalista sembra avere tutte le intenzioni di lanciare un vero e proprio scoop, rivelando che tra loro ci sia una storia d’amore. Stefania, allora, deciderà di rivolgersi a Marco. Quest’ultimo è l’unico che potrebbe fare qualcosa di concreto per risolvere la situazione. Infine, vedremo che Vittorio sarà davvero intenzionato a fare ogni cosa per ottenere il perdono di Matilde. A tal proposito deciderà di scriverle una lettera molto toccante. Ebbene, nel momento in cui la donna prenderà visione della missiva, non potrà fare a meno di restarne particolarmente colpita. Perdonerà, dunque, il direttore dello shopping center?