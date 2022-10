Antonino Spinalbece contro gli autori del GF Vip: il giovane smaschera Signorini (VIDEO)

Antonino Spinalbese ha dovuto affrontare una puntata piuttosto complicata ieri sera al GF Vip. Il giovane si è scontrato con Edoardo Donnamaria ed ha portato alla luce un increscioso episodio che si è verificato nei giorni scorsi.

In particolar modo, stiamo parlando della presunta aggressione che si sarebbe consumata in magazzino ai danni dell’ex di Belen Rodriguez. Alfonso Signorini ha spiegato ad Antonino che non esiste alcun filmato inerente quanto accaduto, ma al giovane non è stata affatto bene questa risposta. Per tale motivo, durante un blocco pubblicitario, il protagonista si è lasciato scappare cose che, forse, avrebbe fatto meglio a tenere per sé.

Lo scontro tra Antonino Spinalbese e Alfonso Signorini

Il clima all’interno della casa del GF Vip è sempre più rovente, soprattutto a causa di una discussione molto accesa tra Edoardo Donnamaria e Antonino Spinalbese. Quest’ultimo ha accusato il suo coinquilino di avergli dato una spallata mentre erano in magazzino. La faccenda è stata affrontata durante la puntata di ieri, ma Edoardo ha negato tutto. Il giovane ha detto che ci fosse tanta gente in quel luogo stretto, pertanto, se anche lo avesse leggermente urtato, non lo avrebbe fatto di propositi.

Antonino, allora, ha chiesto l’intervento della produzione per mandare in onda il filmato incriminato. Signorini, però, ha detto che non ci fosse nessun filmato in quanto quel momento non era stato ripreso dalle telecamere. Tale versione dei fatti, però, ha indispettito Spinalbese, che durante un blocco pubblicitario ha sbottato duramente contro gli autori del programma.

Antonino contro gli autori del GF Vip

In particolar modo, Antonino Spinalbese ha sbottato contro la produzione del GF Vip dicendo che mandano in onda solamente quello che ritengono più opportuno. Pur di tutelare alcuni soggetti, infatti, si finirebbe per omettere cose davvero importanti. Antonino è sempre stato consapevole delle pesanti dichiarazioni che stava facendo, pertanto, ha detto che sapeva che avrebbe fatto meglio a tacere, ma non ce la faceva.

Nel corso del suo sfogo contro gli autori, Antonino ha smentito la versione del conduttore dicendo che non fosse vero che non ci fossero telecamere attive. Lui stesso si era reso conto della presenza di un’apparecchiatura di ripresa proprio dinanzi la porta del magazzino. Pertanto, tutto quello che è stato detto in puntata per l’ex della Rodriguez sono solamente un cumulo di stupidaggini.