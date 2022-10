Pinuccia vuole denunciare Tina Cipollari: la querelle a Uomini e Donne finisce male

Le puntate di Uomini e Donne, ormai, vengono sempre più spesso animate dagli scontri tra Tina Cipollari e Pinuccia Della Giovanna. Anche nella messa in onda di oggi c’è stato uno scontro piuttosto acceso tra le due donne.

Al termine del dibattito, durante il quale la dama del trono over è scoppiata in lacrime ed è uscita dallo studio, la donna ha manifestato la volontà di denunciare l’opinionista. Maria De Filippi, infatti, ha trattato la faccenda. Vediamo come stanno le cose.

Lo scontro a Uomini e Donne degenera e Pinuccia vuole denunciare Tina

Nel corso della puntata del 18 ottobre di Uomini e Donne c’è stata un’ennesima lite furibonda tra Tina Cipollari e Pinuccia. La prima ha accusato la seconda di essere falsa e ipocrita, per questo tutti gli uomini scappano da lei. Tali parole hanno ferito profondamente la dama, al punto da scoppiare in lacrime e lasciare disperata lo studio. Maria De Filippi, allora, ha chiesto ad Alessandro di seguirla fuori lo studio per capire come stesse.

Dopo una chiacchierata con il cavaliere, poi, Pinuccia ha deciso di rientrare in studio. Come se non fosse bastato tutto quello che era accaduto, però, Tina ha continuato ad attaccare la sua “rivale”. A quel punto, allora, Pinuccia ha manifestato la volontà di sporgere denuncia. Maria De Filippi, allora, è subito intervenuta ed ha chiesto a Pinuccia se avesse davvero intenzione di denunciare la Cipollari.

Della Giovanna e Cipollari finiscono in tribunale? Le intenzioni di Pinuccia

Dinanzi la domanda della conduttrice, Pinuccia ha confermato le sue parole ed ha ammesso di voler denunciare Tina Cipollari. Se quest’ultima dovesse continuare ad adoperare questi toni così irriverenti e aggressivi nei suoi confronti, sicuramente risolverà la faccenda per vie legali. Neppure questa “minaccia”, però, è servita a placare l’ira funesta di Tina. Quest’ultima, infatti, ha continuato ad attaccare la sua interlocutrice.

Sul web, intanto, il pubblico è diviso. Da un lato ci sono tantissime persone che non sopportano Pinuccia, pertanto, danno ragione in toto all’opinionista. Altri, però, ritengono che, malgrado la dama di Vigevano non sia così simpatica, Tina comunque esagera troppo nei modi e nei toni, pertanto, dovrebbe sicuramente darsi una calmata. Nel frattempo, è tutto sospeso. Non ci resta che attendere le prossime puntate per capire se Pinuccia porterà davvero a termine quello che ha preannunciato o se tutto si sgonfierà come una bolla di sapone.