Uomini e donne: la confessione ‘piccante’, “Non mi danno tregua”

Per uomini e donne è stata la volta di Fabio e Marina. Confessione della dama “piccante” che ha fatto colpo in studio

Lo studio di Uomini e Donne, nella formula Over, si declinano in tonalità più vivaci e divertenti. Maria de Filippi ha deciso qualche anno fa di unire questi due troni, dando vita ad una serie di dinamiche che inevitabilmente si fondevano alla perfezione, regalandogli al pubblico un misto sia convincente e davvero piacevole per il pubblico. Tuttavia, l’intenzione principale è sempre rimasta la stessa: trovare l’amore.

Per i volti un po’ più maturi, sperare che prima o poi trovino qualcuno con cui passare il resto della loro vita e sollevino la pesantezza della solitudine, che spesso è la “primavera” che guida dame e cavalieri.

Nella trasmissione di ieri pomeriggio tocca a Piero e alla signora Marina. I due hanno entrambi parlato delle loro prime uscite, ovvero la loro prima esterna insieme, ed è emerso un dettaglio piuttosto “piccante”, che ha suscitato varie reazioni in studio. Ecco di cosa si tratta e qual è stata la reazione di Maria de Filippi..

Uomini e Donne, Piero passa all’attacco

La signora Marina da Modena raggiunse Piero nel suo appartamento di Roma. Piero le ha mostrato la sua casa e ha parlato molto di come trascorre il suo tempo e dei suoi interessi generali. Nonostante l’età, le attività sportive restano sempre in primo piano e, inoltre, si diverte a fare lunghe pedalate in bicicletta. Entrando in studio, Maria de Filippi li interroga sulle prime impressioni dei due, e Marina dice: “Non mi ha dato tregua“, riferendosi al cavaliere ed alle esagerate affettuosità trascorse durante il loro tempo insieme. Sentimenti sempre in crescita.

A questo proposito l’uomo si è difeso dicendo di sentirsi onorato perché ogni giorno era per lui un grande dono e non aveva intenzione di sprecare nulla. Il suo più grande desiderio, infatti, è sfruttare ogni momento e godersi le gioie della vita, compresa la compagnia di una donna al suo fianco.

La padrona di casa era pienamente d’accordo con Piero e abbracciava l’idea, che, d’altra parte, sembrava far esitare Marina. I due sono stati in stato di “stand-by” per la donna e non è successo nulla di grave, ovvero nulla è scattato, ma allo stesso tempo è riluttante a chiudere definitivamente la storia.