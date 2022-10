Spoiler Uomini e Donne 19 ottobre: Gemma continua con Roberto, novità per Ida

Nella puntata del 19 ottobre di Uomini e Donne non mancheranno i colpi di scena inaspettati. In particolar modo vedremo che Gemma Galgani si continuerà a relazionare al nuovo cavaliere che sta conoscendo, ovvero, Roberto.

Tra i due tutto sembrerà procedere bene, anche se non mancherà la presenza di un’altra dama con cui il cavaliere ha piacere a trascorrere il suo tempo. In merito ad Alessandro e Roberta, invece, ci sarà un colpo di scena inedito, che coinvolgerà anche Ida Platano.

Come procede tra Gemma e Roberto a Uomini e Donne?

Le anticipazioni della puntata del 19 ottobre di Uomini e Donne rivelano che Gemma Galgani siederà nuovamente al centro dello studio. La dama sta conoscendo Roberto e i due racconteranno cosa sia accaduto nel corso della loro ultima esterna. In seguito, però, vedremo che l’uomo sta conoscendo anche Silvia. Anche loro due si stanno trovando piuttosto bene, pertanto, Gemma e la sua “rivale” non potranno fare a meno di lanciarsi delle stoccate.

Successivamente, poi, sarà la volta di Alessandro e Roberta. I due nella scorsa puntata hanno avuto un diverbio piuttosto acceso. Il motivo risiedeva soprattutto nel fatto che Vicinanza sembrava sempre piuttosto vado nei messaggi. Quest’oggi, i due continueranno a discutere in quanto Roberta dirà di essere convinta che al ragazzo piaccia ancora Ida Platano.

Spoiler 19 ottobre: Roberta e Alessandro litigano per Ida

In un primo momento, Alessandro proverà a smentire tutte le insinuazioni della dama. Successivamente, però, si aprirà un dibattito, nel quale interverrà anche la Platano. Al termine del confronto, poi, Alessandro ammetterà di essere innamorato di Ida. Questa rivelazione lascerà tutti senza parole e, chiaramente, farà innervosire molto anche Roberta Di Padua.

Ida, dal canto suo, reagirà in maniera inattesa, in quanto dirà di non credere molto alle parole del suo interlocutore. A suo avviso, infatti, c’è qualcosa che non torna. Malgrado i dubbi e le incertezze, però, i due decideranno di darsi l’ennesima chance e di uscire in esterna insieme, che questa sia finalmente la volta buona? Vedremo. In merito a Riccardo Guarnieri, invece, il cavaliere sarà assente dallo studio durante tale puntata, pertanto, non potrà argomentare il teatrino che si verrà a creare. Al momento non si conoscono i motivi della sua assenza. Probabilmente essi sono legati ad esigenze personali del cavaliere.