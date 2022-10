Uomini e donne, è caos: Pinuccia minaccia denunce

E’ da poco terminata una nuova puntata di Uomini e donne e anche oggi sono state tante le polemiche

Nella nuova puntata di Uomini e Donne, protagonista di oggi e di un duo confronto con Tina, Pinuccia. La dama ha minacciato di denunciare l’opinionista . Ma andiamo a vedere insieme cosa è successo.

Caos a Uomini e donne: Pinuccia minaccia denunce

Piero, dopo aver fatto piangere la dama di Vigevano, confessa di volere più fisicità dalle sue conquiste nonostante la veneranda età, poi non rinuncia a Marina sebbene lei non provi particolare interesse per il frizzante cavaliere. La questione è nata proprio da Piero che ha tirato in ballo Pinuccia.

Secondo il suo pensiero la signora di Vigevano non è sincera. Questo è bastato per scatenare un vero e proprio putiferio. Pinuccia ha minacciato di abbandonare per sempre lo studio. Ma il vero colpo di scena non è finito qui, perchè dopo essere rientrata ha minacciato di sporgere denuncia contro Tina Cipollari, per come le si rivolge sempre.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

Gemma Galgani difende Pinuccia

Nel corso della puntata di oggi c’è stato un vero e proprio caos in studio, tanto che Pinuccia e Tina se le sono dette di tutti i colori. A prendere le parti della dama è stata Gemma Galgani, che anche lei abituata alle critiche dell’opinionista ha invitato la signora a non dare credito alle sue parole e a ciò che dice.

Alla fine la discussione è terminata con la Cipollari che abbraccia Piero per aver detto apertamente che Pinuccia è una falsa. Marina poi è entrata nello studio di Canale 5. Tra lei e il signore lo stesso c’è stata una questione. Piero sembra intenzionato a voler proseguire la conoscenza ma sembra anche pronto ad andare oltre anche a livello fisico.