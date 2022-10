Francesco Totti e la figlia Chanel, coppia speciale, macinano milioni ma non di borse firmate o Rolex

Francesco Totti e Chanel hanno donato ai fan un video che ha letteralmente fatto impazzire il web. Questo è quello che è successo da quando è stato pubblicato su Tik Tok

Le faccenda di Totti-Blasi sono state arricchite da un “documento” molto importante qualche giorno fa, quando l’ex calciatore della Roma ha preso l’iniziativa di condividere un video con la sua nuova compagna, Noemi Bocchi. Non è un segreto che la loro relazione sia reale, e l’uomo sta lentamente ricominciando dopo che la sua storia d’amore con la madre di suo figlia è finita.

Se a volte non sono d’accordo nemmeno attraverso avvocati, storie di Instagram e dichiarazioni varie, lo scopo principale è proprio quello di tutelare il benessere di Christian, Chanel e Isabel, i figli della coppia. Anche il clamore mediatico che ha seguito le notizie ha portato inevitabilmente delle conseguenze su di loro.

Tuttavia, sono così legati sia a Francesco che a Ilary che trascorrono del tempo insieme sui social media per documentare o vengono fatti “pizzicare” dai paparazzi se possono. Proprio ieri la seconda figlia ha postato sui social un breve video che è diventato virale in poco tempo. Questa è la sua natura e la principale reazione che produce.

Francisco e Chanel Totti: le prese in giro tra padre e figlia con milioni di recensioni positive

La decisione di Chanel Totti di pubblicare un video in cui si mostra mentre usa le note vocali con il padre Francesco è attualmente la più ascoltata su Tik Tok. Lo ha detto infatti il ​​capitano con il la parola stupita “na cifra”, riferendosi alle sue attività sui social.

La quindicenne potrebbe aver deciso di riprendersi all’insaputa dell’uomo che nel video sembra essere “confuso” dalla situazione. Per questo la giovane donna ne approfitta ancora di più e lo prende in giro abbracciandolo fino a quando il suono non è finito nell’ultima nota udita.

I due sono sempre stati vicini, anche dopo la separazione. A questo proposito, entrambi gli ex coniugi hanno svolto un ottimo lavoro. La nuova relazione di Totti non ha minimamente intaccato il suo rapporto con i figli.

Il fatto è che il post di Chanel è diventato virale in poche ore e ha più di 2 milioni di visualizzazioni su Tik Tok. Le persone su Internet sono esplose. I commenti sono tutti sul sipario padre-figlia e speriamo che questo sia solo l’inizio di una lunga serie.