Raimondo Todaro come una furia, l’avviso a Maria dopo la sfuriata: “Vado via “

Raimondo Todaro vuole lasciare Amici?

Nel corso del daytime andato in onda ieri pomeriggio, Raimondo Todaro ha avuto un duro scontro con Alessandra Celentano. I due colleghi ancora una volta si sono ritrovati al centro di una grande discussione per via dell’allievo della maestra di danza.

Alessandra ha chiamato in sede il suo alunno ma nello stesso tempo ha invitato anche Raimondo per fargli notare i progressi del ballerino. Progressi che lo stesso Todaro dice di non vedere, scatenando così una nuova polemica.

Amici: Alessandra Celentano e Raimondo Todaro ai ferri corti

Rimondo e Alessandra non riescono prorpio a trovare un punto di incontro. I due colleghi sono soliti litigare per i loro allievi ma quella di ieri pomeriggio è stata una bella discussione che è terminata con il saluto del maestro di danza latino americana.

Il marito di Francesca Tocca ha fatto notare ancora una volta alla Celentano che Gianmarco non ha fatto nessun progresso in questi mesi e che il ragazzo non merita di stare nella scuola. Parole che hanno fatto infuriare la collega, la quale ha sottolineato quanto Todaro non capisse nulla di danza. Un battibecco durato tantissimo e che purtroppo è terminato con un Vado via da parte di Raimondo.

L’insegnante lascia la scuola di Maria De Filippi?

Quel vado via di Raimondo Todaro ha scatenato sui social subito tanta preoccupazione. Molti telespettatori e appassionati di Amici hanno ipotizzato che l’insegnante di ballo volesse lasciare la scuola, dopo la sfuriata con Alessandra.

Fortunatamente, possiamo dire che si è trattato solo di un allontanamento momentaneo. Con questo atteggiamento Todaro ha provato a zittire la collega evitando che la discussione potesse proseguire e sfociare in altro.

Nelle ultime ore, però, un addio pare sia stato confermato. Nell’attesa del serale che andrà in onda a breve, oltre a Stefano De Martino che ha fatto già sapere che non prenderà parte alla giuria, anche il principe Filiberto per impegni lavorativi non ha dato la sua disponibilità. Ora, bisognerà vedere chi prenderà il loro posto…