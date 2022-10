Michelle Hunziker, colpo di scena: il ritorno di fiamma è ufficiale!

La nota conduttrice televisiva finalmente è di nuovo innamorata

Nei mesi passati si è parlato tanto di Michelle Hunziker e della sua vita sentimentale. In estate, la show girl e conduttrice è stata legata a Giovanni Angiolini. In questo caso si è trattato di un breve flirt che però ha fatto sognare tantissimo i fan.

Michelle Hunziker è tornata con Tomaso Trussardi

Poche settimane fa, invece, si è parlato di un ritorno di fiamma con Eros Ramazzotti dopo che Michelle ha preso parte a svariati suoi concerti e dopo che i due hanno anche trascorso qualche giorni insieme.

A quanto pare, però, il ritorno di fiamma per la presentatrice è avvenuto ma con nessuno dei due.! Michelle Hunziker è di nuovo innamorata e… del suo ex marito. Nelle ultime ore è arrivata la conferma, dopo tanti pettegolezzi finalmente la presentatrice è tornata tra le sue braccia.

Il ritorno di fiamma c’è stato ma non con Eros Ramazzotti come in tanti avevano pensato. Non è bastato l’emozione che li ha visti uniti nel diventare presto nonni e quel concerto dove la Hunziker è salita sul palcoscenico abbracciata al suo primo grande amore. Ma di chi stiamo parlando allora? Beh, Michelle è tornata con Tomaso Truissardi.

Lo stilista detta regole!

A lanciare lo scoop il settimanale Chi che ha fatto sapere con ufficialità questo ritorno di fiamma, inaspettato.

Tomaso Trussardi, come racconta la rivista diretta da Alfonso Signorini, avrebbe però imposto delle regole, delle condizioni, alla moglie ritrovata e da anni al centro della cronaca rosa.

Bocche cucite, stop ai servizi posati per i giornali e alle interviste in tv. Il marito di Michelle Hunziker pretenderebbe concretezza dei sentimenti e un rapporto vero, dentro e fuori casa.

Il motivo non si sa di preciso ma sembra che la madre di Aurora abbia accetto ben volentieri queste imposizioni e sarebbe pronta a tutto pur di non deluderlo.

A fare il primo passo sarebbe stata proprio lei anche se all’inizio Tomaso pare non fosse proprio propenso a questo ritorno.

