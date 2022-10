Uomini e Donne: L’addio che nessuno si aspettava

Nella puntata di “Uomini e Donne” avremo aspettative sconvolgenti: un partecipante è pronto a salutare il pubblico definitivamente in diretta. Incredibile, scopriamo chi è e cosa è successo.

Nelle ultime ore, la fan page ufficiale di U&D ha rivelato scioccanti indiscrezioni riguardo alle nuove registrazioni dello show. A parte tutti i colpi di scena, sembra che un famoso volto del trono sia pronto a dire addio alla trasmissione. Vuoi sapere chi è? Diamo un’occhiata insieme.

Il nuovo episodio di Uomini e Donne andrà in onda a breve, ma attenzione, sono previsti molti colpi di scena. A quanto pare, il noto cavaliere vorrebbe lasciare definitivamente la trasmissione condotta da Maria De Filippi.

Parliamo di Ricardo Guarnieri, ma perché ha fatto questa scelta? La fan page ufficiale di U&D ha rivelato che l’uomo voleva interrompere la sua partecipazione alla trasmissione a causa di Ida Platano. In effetti, tutte le donne che ha cercato di corteggiare hanno deciso di smettere di frequentarsi perché convinte che fosse ancora preso dalla sua ex compagna. Ma non è tutto, scopriamo tutte le novità nella prossima puntata di Uomini e Donne.

Uomini e Donne: Riccardo pronto a partire ‘Sono ancora geloso di Ida’

Dopo la dichiarazione di Riccardo, Maria De Filippi ha cercato di convincerlo a pensare esattamente a cosa lo avesse spinto a lasciare lo spettacolo, alla reale motivazione.

In questo confronto il cavaliere rivela pubblicamente di essere ancora molto geloso di Ida. Ma non è tutto, Guarnieri ha anche ammesso di non poter vedere i vari corteggiatori che scendevano i gradini per proporsi a lei.