Al Bano Carrisi disperato lancia l’appello: Questa è un’emergenza, è vergognoso!

Il cantante pugliese sopite a Cartabianca parla dei suoi problemi e lancia un appello

Ospite ieri sera nel programma della Berlinguer, Albano Carrisi che tra le tante cose ha detto la sua sull’emergenza elettricità. L’artista pugliese (non è certo un segreto) ha dichiarato in più di un’occasione di essere amico dell’attuale presidente di Vladmir Putin, il personaggio politico in assoluto più controverso a livello internazionale dopo la vergognosa invasione dell’Ucraina avvenuta lo scorso febbraio che ha scatenato la guerra!.

Albano Carrisi amareggiato per quello che sta accadendo in Europa

Il cantante pugliese però non ha solo un rapporto di amicizia con Putin, anche se ultimamente si sta ricredendo, lo ha anche con i suoi abitanti, dato che da anni si esibisce nel loro paese. E proprio parlando di tutto ciò che sta accadendo per via dell’invasione Russa nei confronti dell’ucraina che il noto cantante ha detto la sua, lanciando un appello importante.

L’artista come tutti gli italiani che in questo momento stanno vivendo un periodo complicato per via dell’aumento dei prezzi, di alimenti luce e gas, anche lui ha voluto dire la sua, esprimendo la propria solidarietà.

L’artista pugliese lancia un appello. “è vergognoso”

Negli ultimi mesi in modo particolare, le bollette sono schizzate a livelli mai visti prima, creando serie difficoltà alla popolazione. Questa, più che la guerra di per sé o il contesto politico post elezioni, è la principale emergenza che gli italiani devono affrontare oggi secondo Albano.

Un’emergenza che ha interessato anche a lui stesso dato che si è visto arrivare bollette folli. Non è dato sapere, in ogni caso, a quali o quante proprietà stesse facendo riferimento ma ecco cosa ha dichiarato.

La bolletta di gennaio-agosto 2021 127.492,11. Periodo gennaio agosto 2022: 385.605. Un aumento del 200,2%. Questa è un’emergenza, al di là di quello che sto leggendo per me, per tutti gli italiani, questo sbalzo mi sembra incredibile, è assurdo!”

Insomma, come tanti anche il cantante nonostante la sua posizione economica adagiata ha grandi difficoltà come tanti italiani in questo periodo.