Gf Vip 7, Antonella ed Edoardo si ‘spingono’… Serata Hot per gli inquilini

I due concorrenti si sono riuniti dopo gli scorsi e la temporanea separazione e la “strategia” amorosa di Antonella Fiordlisi. Tutto sembra tornare al passato, anzi, sembrano essere più uniti di prima.

Tanto che il primo vero bacio avviene tra i due dopo un chiarimento dovuto all’approccio della ragazza ad Antonino Spinalbese (per capire la reazione di Edoardo).

Tuttavia, c’erano anche forti dubbi sul bacio. Molti infatti credevano che Edoardo Donnamaria fosse stato preso da Antonella, ma al contrario la ragazza non era molto interessata a lui. Altri invece pensavano che fosse tornata verso Edoardo perché Antonino Spinalbese non la guardava. Invece, a quanto pare, lei è molto presa di lui. Precisiamo che si tratta di ipotesi e di commenti che circolano sui social. Ma cosa è successo nelle scorse ore tra Eduardo e Antonella?

Grande Fratello Vip 7, Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi si sono lasciati completamente andare

Negli ultimi momenti, Dopo che Salatino ha discusso e chiarito con i compagni di avventura del problema legato alla cucina ed al cucinare troppe pietanze per lo stesso pasto, con il grande rischio di non riuscire a terminare la settimana per esaurimento delle scorte, Edoardo e Antonella si sono appartati in giardino. Seduti uno di fianco all’altro, molto stretti e si sono tuffati in una serie di baci appassionati, non mancano di certo coccole e carezze.

Una serata speciale, all’insegna delle tenerezze, delle coccole e dell’amore, questo dopo diversi giorni di pesanti discussioni, incomprensioni e fraintendimenti. Tra i due è spuntata la luce, ma sarà proprio tutto vero come ci appare?

