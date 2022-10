Federica Sciarelli, lutto a poche ore dalla diretta: “E’ morta aveva 12 anni…”

Anche questa sera va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, ma a poche ore dalla diretta Federica Sciarelli è stata colpita da un profondo lutto

grande attesa per una nuova puntata di Chi l’ha visto? come sempre diretto da Federica Sciarelli. La conduttrice televisiva, infatti, anche questa sera andrà in onda con un nuovissimo appuntamento dedicato alla cronaca e alla scomparsa di persone.

Sempre dedita a coloro che ne hanno bisogno, la giornalista televisiva, in una recente intervista ha fatto sapere che da poco ha subito una grande perdita, che l’ha gettata nello sconforto più totale.

Il lutto che ha colpito la conduttrice di Chi l’ha visto?

Federica Sciarelli poche settimane fa è stata colpita da un grave lutto, si tratta della sua cagnolina Emma alla quale era molto legata. “Purtroppo è morta, aveva dodici anni. Dopo la sua scomparsa mio figlio ha adottato una nuova cagnolina, ha quattro mesi e si chiama Nina”

A parte questo spiacevole evento, la conduttrice al settimanale Nuovo, ha voluto precisare alcune cose che riguardano la sua vita professionale.

Nel dettaglio a proposito delle voci che circolano su un suo possibile addio a Chi l’ ha visto? ha confessato che ormai questo è pettegolezzo è diventato un tormentone e nessuno mai vorrebbe lasciare il suo posto. Insomma, ha fatto capire che non andrà via assolutamente. Mi hanno chiesto di rimanere e l’ho fatto con grande piacere”.

Anticipazioni questa sera: i casi

Sono tanti i casi di cronaca nera di cui Federica Sciarelli ogni settimana se ne occupa nel suo programma. Possiamo dire con certezza che Chi l’ha visto è il fiore dell’occhiello di Rai tre e proprio per i vertici di Viale Mazzini è una grande soddisfazione. Grazie a questo contenitore di informazione sono tante le persone che sono state ritrovate negli anni. Nella puntata in onda questa sera oltre a parlare ancora dei resti di essere umani trovati in una spiaggia pugliese non mancheranno interviste e novità anche sul caso di Agata Scuto e Marzia.