Uomini e donne anticipazioni, Ida beccata all’aeroporto con lui: “baci passionali e effusioni”

Ida Platano continua a frequentare Alessandro Vicinanza

Dopo le varie discussioni avute nei giorni precedenti tra Ida, Riccardo, Alessandro e Roberta, ora Vicinanza e la Platano pare abbiano ritrovato il proprio equilibrio. La scorse settimana il giovane salernitano aveva rivelato davanti a tutti di essere ancora innamorato della parrucchiera e di volerci riprovare.

Per questo motivo, la Di Padua che lo stava frequentando si è detta stanca e si è fatta da parte. A quanto pare, in questi giorni, Ida e Alessandro hanno ripreso a vedersi e a confermarlo ci sono delle foto davvero bollenti che in queste ore stanno facendo il giro del web.

Uomini e donne Ida Platano chiude con Riccardo

Archiviate le frequentazioni di lei, l’ultima con Claudio e messo da parte il fantasma di Riccardo, Ida ora sembra decisa a voler rifrequentare Alessandro. I due hanno avuto modo di conoscersi già nella scorsa edizione di Uomini e donne ma a causa di tante incomprensioni hanno poi deciso di dirsi addio.

Un addio che non sembra chiaro dato che sono stati paparazzati assieme pochi giorni fa. Cosa è cambiato adesso? Hanno finalmente fatto la pace?

Ida e Alessandro ci riprovano: beccati insieme!

Sembra che la Platano e Vicinanza vogliono riprovarci. A confermare il pettegolezzo Deianera Marzano che ha fatto sapere attraverso una ig stories che Alessandro ha appena fatto una sorpresa alla dama, presentandosi a Brescia. Poi Ida lo avrebbe accompagno di nuovo all’aeroporto di Bergamo per salutarlo e li non sono mancate effusioni e baci passionali.

Infatti, una fan appassionata del programma di Maria De Filippi ha fatto sapere che i due piccioncini prima di salutarsi si sono baciati ripetutamente come due veri e propri fidanzati. Cosa succederà adesso? E’ arrivato finalmente l’amore per la platano? O si tratta dell’ennesimo teatrino? Come qualcuno lo ha definito? Per ora non ci resta altro che attendere la puntata e sentire dai diretti interessati cosa è successo nello specifico