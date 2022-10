Oroscopo 21 ottobre 2022: Vergine passionali, Pesci riservati

Le previsioni dell’oroscopo del 21 ottobre 2022 invitano gli Scorpione ad essere meno ossessionati dal controllo. I Gemelli, invece, sono un po’ titubanti

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Siete risoluti e pragmatici. In amore non amate le mezze misure. Per voi è tutto o bianco o nero. Ad ogni modo, questa distinzione netta talvolta potrebbe farvi perdere la bellezza delle sfumature.

Toro. La giornata comincerà in maniera un po’ fiacca, ma già dal primo pomeriggio ci dovrebbe essere un allineamento astrale positivo che vi renderà molto più dinamici e intraprendenti.

Gemelli. Non siete particolarmente decisi in questo periodo e la cosa potrebbe causare qualche rallentamento sul lavoro. Cercate di cogliere al volo delle occasioni, altrimenti potrebbero non ripresentarsi.

Cancro. Le previsioni dell’oroscopo del giorno 21 ottobre 2022 denotano una certa incertezza per quanto riguarda il lavoro. Forse ci sono delle cose da rivedere, fatelo con calma senza perdere la pazienza.

Leone. In ambito professionale ci sono dei cambiamenti. Forse potrebbe arrivare un nuovo lavoro o un cambio di orientamento. Ad ogni modo, non dimenticate quelli che sono sempre stati i vostri obiettivi di partenza.

Vergine. Approfittate di questo momento in cui siete molto passionali per farvi avanti in amore. Siete carismatici e pieni di spirito d’iniziativa. Anche sul lavoro non vi mancherà la creatività.

Previsioni 21 ottobre 2022 da Bilancia a Pesci

Bilancia. Siete un po’ frastornati, forse avete bisogno di un po’ di pausa. In amore siete risoluti e spesso poco diplomatici. Cercate di essere un po’ più garbati e a modo e vedrete che vi troverete meglio.

Scorpione. Ci sono treni che passano una sola volta nella vita, siate abili a prenderli a volo. Sia in amore sia nel lavoro sentite il bisogno di avere il controllo. Ricordate, però, che non sempre questo è possibile.

Sagittario. L’Oroscopo del 21 ottobre 2022 vi invita a concentrarvi un po’ di più su voi stessi e sui vostri bisogni. Ci sono delle novità in arrivo in ambito professionale, ma dovete essere predisposti.

Capricorno. Cercate di essere un po’ più parsimoniosi. In questo periodo potrebbero arrivare delle spese impreviste, pertanto, cercate di essere cauti. In ambito sentimentale è importante non trascurare il partner.

Acquario. In amore siete favoriti, ma è meglio non dare mai nulla per scontato. Ricordate di dare sempre attenzioni alle persone care. Dal punto di vista professionale ci sarà una bella ripresa.

Pesci. In questo periodo state molto sulle vostre. Non siete particolarmente in vena di fare conversazione e, soprattutto, non volete aprire il vostro cuore. Questa è una strategia di difesa, ma cercate di non tirare troppo la corda.