Selvaggia Lucarelli contro Chiara Ferragni e Fedez: Sconvolgenti!

Ancora un duro attacco della giornalista contro i Ferragnez

Alcuni giorni fa Fedez ha compiuto gli anni. Il cantane rapper come suo solito ha postato un video sui social che però non è piaciuto ai fan. Secondo molti utenti, i due oltre ad ostentare continuamente le proprie ricchezze, mostrano molto i loro figli sul web.

A scatenare gli internauti ancora una volta proprio questo punto. Come si vede nella breve clip la tata dei bambini ha invitato i due a smettere per un secondo di giocare e guardare dritto alla telecamera per fare un sorriso. Un gesto che non è piaciuto a nessuno e tanto meno a Selvaggia Lucarelli.

Selvaggia Lucarelli critica pesantemente la coppia

Dopo quello che è accaduto in rete a proposito del compleanno di Fedez e dell’invito della tata sui due bambini, a prendere le difese della coppia è stato il settimanale Vanity Fair, scrivendo e sottolineando che Chiara e suo marito non hanno fatto nulla di male.

Questa volta però a controbattere e a dire la sua ci ha pensato Selvaggia Lucarelli. La giornalista non è stata affatto clemente con i Ferragnez facendo notare ai propri seguaci che nessuno dovrebbe difenderli.

“Il fatto che l’utilizzo dei minori sui social da cui si hanno dei guadagni non sia ancora regolato da leggi non vuol dire che sia giusto. Io sono sconvolta dalla loro sovraesposizione. Senza le foto quotidiane dei bambini i Ferragnez non hanno un reddito?”.

#ChiaraFerragni pubblica per sbaglio una story in cui la tata dice “Solo un minuto Leo. Fai un sorriso poi hai finito e puoi continuare a disegnare”. Forse doveva realizzare l’ennesimo contenuto? Il video è stato rimosso e ripubblicato senza audio. pic.twitter.com/fN9ACJKxWw — Serenadoe (@Serenadoe___) October 16, 2022

La giornalista non apprezza il comportamento di Chiara e Fedez

Quando si tratta di dire la verità e di esprimere il proprio pensiero senza paura e senza inganno, sappiamo bene quanto Selvaggia Lucarelli non si tira mai indietro. La giornalista anche questa volta, ha detto la sua e secondo il proprio pensiero è sbagliato trarre profitto mostrando minori sul web.

Soprattutto in questo caso, dove sia Chiara Ferrangni che suo marito Fedez sanno benissimo come e quanto guadagnare. Cosa risponderanno adesso i due influencer? Non ci resta altro che attendere…