Uomini e donne oggi, Ida prende una decisione e spiazza tutti!

Nuova puntata di Uomini e donne: la parrucchiera di Brescia protagonista

Nella puntata di oggi si torna a parlare di Roberta Di Padua e di Ida Platano. La prima è molto scossa per la fine burrascosa della sua frequentazione con il cavaliere partenopeo.

La dama è furiosa con lui e si sente presa in giro. Il ragazzo infatti ieri ha confessato non solo di pensare ancora alla sua ex, ma addirittura di essere innamorato di lei. Una rivelazione scioccante per tutti ma anche per la stessa Ida che ha ammesso di non averle fatto nessun effetto. Ma andiamo a vedere i dettagli

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

Uomini e donne: Ida Platano lascia tutti senza parole

Il vero colpo di scena per la dama di Uomini e donne è avvenuto oggi. A quanto pare in puntata la quarantenne è tornata sui suoi passi, concedendo un’uscita ad Alessandro. Una scelta che ha scatenato non poche polemiche in studio, tanto che Gianni e Tina si son detti delusi dal suo comportamento.

Le anticipazioni del trono over, però, ci fanno sapere che i due a quanto pare ci stanno provando sul serio. Deianera Marzano li ha beccati assieme proprio questo week end. Lui avrebbe fatto una sorpresa ad Ida recandosi a Brescia nella sua città natale.

Gemma Galgani al centro di una nuova discussione

Come già detto in precedenza al centro dello studio oggi abbiamo trovato anche Gemma. La dama ha iniziato a corteggiare Roberto, un nuovo cavaliere della trasmissione, nonostante l’interesse mostrato da quest’ultimo per altre dame del parterre. A quanto pare la torinese sarebbe riuscita a stuzzicare la fantasia del nuovo arrivato che si è detto poi intento a frequentarla.

Purtroppo, anche in questo caso per la settantenne torinese le cose non sono andate benissimo. Il cavaliere ha fatto sapere che ha continuato a guardarsi attorno e ammettendo di provare un’ interesse anche per Silvia. Insomma, per Gemma si è trattata dell’ennesima delusione.