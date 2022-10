Barbara D’Urso torna in prima serata? Maurizio Costanzo fa una confessione

Nell’ultimo periodo, la presenza di Barbara D’Urso nei palinsesti Mediaset è stata drasticamente ridimensionata, sta di fatto che alla donna sono stati tolti tutti i programmi in prima serata che conduceva e anche Domenica Live. Le cose, però, presto potrebbero cambiare.

A fare qualche confessione a riguardo è stato Maurizio Costanzo, nel corso di alcune dichiarazioni rilasciate sull’ultimo numero del magazine Nuovo. In particolare, il giornalista e conduttore ha paventato un ritorno trionfale per Lady Cologno. Vediamo cosa è emerso.

Il ridimensionamento di Barbara e i rapporti con Mediaset

Barbara D’Urso potrebbe tornare ad occupare una prima serata Mediaset. Questa è l’indiscrezione che sta circolando sul web in queste ore, a seguito di alcune dichiarazioni fatte da Maurizio Costanzo. Attualmente, infatti, la donna conduce solamente Pomeriggio 5, programma che è stato fortemente modificato e ridimensionato dall’anno scorso per adattarsi ad alcune politiche aziendali. Tutte le altre trasmissioni della conduttrice sono state cancellate.

L’anno scorso, poi, fu alla guida de La Pupa e il Secchione Show su Italia 1, ma il programma non ha brillato in termini di ascolti. Per tale ragione, sembra impensabile che possa essere confermato anche quest’anno. In merito a Domenica Live, spesso menzionato a Pomeriggio 5, invece, anche in questo caso sembra che Mediaset non abbia alcuna intenzione di riproporre tale format.

La D’Urso torna in prima serata? Maurizio Costanzo conferma

A seguito di questa disamina, dunque, sorge spontanea una domanda. In che modo Barbara D’Urso potrebbe tornare in prima serata? Al momento non si sa, tuttavia, Maurizio Costanzo ha ammesso di essere sicuro che Mediaset abbia intenzione di estendere nuovamente la presenza della donna nei palinsesti della rete. Molto probabilmente, infatti, si sta lavorando ad un progetto del tutto innovativo.

In attesa di saperne di più, Barbara D’Urso si sta dedicando al teatro. Nei primi mesi del 2023, infatti, tornerà in scena sul palco inseguendo una delle sue più grandi passioni, la recitazione dal vivo. Questo non interferirà con gli impegni della conduttrice con Pomeriggio 5. Questa trasmissione, infatti, continuerà ad andare in onda regolarmente, sempre al consueto orario, ovvero, a partire dalle 17:20 circa fino alle 18:40. Al momento, la diretta interessata non ha commentato le parole spese da Costanzo. Dunque, non resta che attendere per vedere in che modo evolverà la faccenda e se il marito della De Filippi aveva ragione.