Uomini e Donne anticipazioni puntata del 21 ottobre: un due di picche e un bacio

Venerdì 21 ottobre andrà in onda l’ultima puntata della settimana di Uomini e Donne. In tale occasione continueremo ad assistere al dibattito tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza. Quest’ultimo si è dichiarato a lei dicendosi innamorato.

Ida ha deciso di accettare l’invito a cena, così oggi racconteranno cosa sia accaduto. Purtroppo per Vicinanza, però, le parole della donna non saranno incoraggianti. Al tono classico, invece, ci sarà un nuovo bacio.

Ida e Alessandro parlano della cena a Uomini e Donne

Le anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e Donne, venerdì 21 ottobre, rivelano che Ida e Alessandro racconteranno come sia andata la loro cena insieme. Il cavaliere si è aperto con lei, su esortazione di Maria De Filippi, e le ha detto di provare un sentimento molto forte. La parrucchiera era inizialmente titubante, ma in seguito si è convinta a dare un0altra chance al cavaliere. Per tale ragione, ha deciso di uscire con lui.

La cena, però, non ha preso la piega sperata. I due hanno trascorso del tempo insieme, ma non c’è stato nessun avvenimento degno di nota. La Platano, infatti, continuerà a dire di non nutrire alcun sentimento nei confronti dell’esponente del parterre maschile. Per Vicinanza, dunque, ci sarà una delusione profonda, ma sarà veramente la fine tra loro? Le anticipazioni delle prossime puntate rivelano che i due continueranno a vedersi, seppur con tutte le titubanze della Platano.

Spoiler 21 ottobre: scatta un nuovo bacio

Passando al trono classico, invece, Maria De Filippi darà spazio anche ai più giovani. In particolar modo, si dovrebbe parlare dell’esterna tra Federico e Alice. I due sono usciti nuovamente insieme in questi giorni e tra loro c’è stato un altro bacio. Nel corso della puntata del 21 ottobre di Uomini e Donne vedremo che i due argomenteranno la questione e sembreranno estremamente presi l’uno dall’altra.

Anche gli altri tronisti hanno fatto delle esterne. In particolar modo, Federica riceverà una sorpresa da parte di un corteggiatore. Uno di loro le manderà un regalo per suo figlio. Tale gesto verrà profondamente apprezzato da Federica, sta di fatto che la ragazza scoppierà in lacrime. Le anticipazioni, inoltre, rivelano che Riccardo Guarnieri continuerà ad essere assente. Il cavaliere pare sia stato indisposto nei giorni in cui sono state effettuate queste registrazioni, pertanto, non ha potuto prendere parte alle puntate.