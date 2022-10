Grande Fratello Vip, anticipazioni 20 ottobre: nuovi ingressi e clamorosi ritorni!

Anticipazioni della puntata di questa sera: cosa vedremo?

Una nuova puntata attende i fan del Grande Fratello Vip. Come sempre tante novità e tanti colpi di scena non mancheranno nell’appuntamento che vedremo tra poche ore. Tra polemiche, amori che nascono, strategie sempre più chiare, discussioni e pettegolezzi, stasera sapremo chi lascerà il reality ma anche chi ritornerà nella Casa. Andiamo a vedere i dettagli.

Anticipazioni Grande Fratello Vip: le nomination

Al televoto troviamo ben 6 concorrenti. Alberto, che insieme a Elenoire è forse il più ‘pettegolo’ della casa. Antonino, che si sta facendo notare negli ultimi giorni. Attilio, il giornalista che non ha visto di buon occhio la nomination di Patrizia.

Cristina, che si è lasciata andare e si è raccontata a cuore aperto. George, il più piccolo della casa e Giaele, che sta facendo discutere per le sue dichiarazioni hot sul suo privato. Chi di loro dunque lascerà il gioco?

Ma le novità che riguarderanno la puntata di questa sera del Grande Fratello Vip non solo solo queste. Come già si è anticipato nei giorni scorsi Marco Bellavia tornerà nello studio di Alfonso e finalmente avrà un faccia a faccia con i suoi ex colleghi.

Come già detto in precedenza oltre agli eliminati c’è la possibilità che stasera entrino nuovi concorrenti. Il Grande Fratello Vip anche quest’anno si appresta a durate fino a maggio ed è fondamentale l’ingresso di nuovi gieffini.

Nuovi possibili ingressi nella casa

Nelle scorse settimane già è circolata voce sui possibili nuovi ingressi. Tra questi troviamo Teresa Langella, ex tronista di Uomini e donne, la modella Helena Prestes, Umberto Smaila, Patrizia De Blanck e Max Bertolani, ex fidanzato di Pamela Prati, l’uomo che lei avrebbe dovuto sposare per davvero.

Infine, occhio anche ai nuovi amori che starebbero sbocciando in queste ore,. Si parlerà infatti di Edoardo ed Antonella. I due hanno attirato molto l’attenzione dopo i baci e le effusioni che si sono scambiati nei giorni scorsi.

