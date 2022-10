Pupo sconvolge tutti: “Io e Gegia lo abbiamo fatto così”… Si proprio quello!

Rivelazioni piccanti dell’ex opinionista del Grande Fratello Vip sulla concorrente

Ancora una volta Pupo non si è risparmiato davanti alle sue avventure amorose passate e questa volta ha raccontato cosa è accaduto con Gegia anni fa. L’attrice e il cantante hanno avuto una brevissima e intensa relazione. Ma andiamo a vedere i dettagli di questa laison.

Pupo e Gegia: che notte di passione!

“Eravamo nei primi anni ’80 e mi trovavo a Giardini Naxos, ospite di un’edizione del Premio Regia televisiva ideato e presentato da Daniele Piombi”, ha confessato Pupo. “Erano gli anni dell’esplosione del mio successo e degli eccessi.

Grandi alberghi, ristoranti stellati, automobili lussuose, gioco d’azzardo e donne a volontà. Guadagnavo e sperperavo come se non ci fosse un domani”.

Fu proprio in questa occasione che si ritrovò nel letto di Gegia dove insieme hanno trascorso tutta la notte. Pupo ha fatto sapere che i due si sono lasciati andare alla passione al trasporto e all’amore.

Il cantante ha sottolineato poi che con le sue donne ha sempre fatto l’amore e non del sesso. L’unico problema era che già il giorno dopo nel proprio letto c’era un’altra donna.. “Altri tempi. Non so se migliori o peggiori ma sicuramente meno ipocriti.”

L’esperienza dei due al Grande Fratello Vip

Ancora oggi sia Gegia che pupo hanno condiviso qualcosa insieme. Il cantante fino a due anni fa è stato opinionista al Grande Fratello Vip. La sua presenza al reality è molto piaciuta al pubblico ma quest’anno non è potuto ritornare per via di alcuni impegni importanti. Gegia, invece. è un’attuale concorrente del programma di Signorini.

Sulla sua presenza il pubblico sembra diviso a metà, da un lato c’è chi la sostiene, dall’altro invece chi preferisce che torni a casa al più presto. E’ stata messa molto in discussione per le parole delle a Marco Bellavia, ma anche per alcuni atteggiamenti non proprio carini nella Casa.