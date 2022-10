GF Vip, Daniele Dal Moro umiliato da Signorini: lo sfogo post puntata del concorrente (VIDEO)

Durante la messa in onda di ieri del GF Vip c’è stato uno scontro particolarmente acceso tra Daniele Dal Moro e Alfonso Signorini. Tutto è avvenuto alla fine della puntata, quando il giovane si è recato in confessionale per le nomination.

In tale occasione, il conduttore ha redarguito il giovane in maniera piuttosto brusca. Dopo tale lavata di capo, il concorrente si è sfogato con i suoi coinquilini e nella notte ha detto cose molto pesanti.

Lo scontro tra Daniele e Alfonso Signorini

La puntata di ieri del GF Vip è stata molto movimentata, specie per il ritorno in studio e in casa di Marco Bellavia. Tra i vari argomenti degni di nota, però, c’è stato anche uno scontro, avvenuto verso la fine della puntata, tra Signorini e Daniele Dal Moro. Il giovane ha fatto la sua nomination in confessionale, la quale è ricaduta su Giaele De Donà. In quel momento, però, ha preso la parola Sonia Bruganelli, la quale ha redarguito il ragazzo sul fatto che non si esponga mai nella casa.

Daniele ha ribattuto dicendo di reputare ingiusta tale critica in quanto lui è semplicemente se stesso. Caratterialmente non è un ragazzo che ama stare al centro di discussioni o di flirt senza senso. A quel punto, allora, è intervenuto anche Alfonso, il quale ha proseguito ad attaccare il concorrente. Nello specifico, gli ha detto che dà l’aria di essere depresso. Sembra che nella vita abbia vissuto solo dolori e mai una gioia.

Lo sfogo di Dal Moro dopo la puntata del GF Vip

A quel punto, allora, Daniele Dal Moro ha perso le staffe ed ha detto di essere venuto al GF Vip per essere se stesso e non per creare finte liti e flirt. Inoltre, ha anche ribadito che, purtroppo, nella vita ha vissuto tanti momenti bui ed ha avuto poche cose gioiose da raccontare. Ad ogni modo, dopo lo scontro in confessionale, il giovane si è aperto con alcuni coinquilini ed è apparso piuttosto infastidito.

Il concorrente ha detto che, forse, ha sbagliato programma in quanto credeva che sarebbe potuto essere se stesso al 100%, quando invece non sembra così. Inoltre, ha ribadito di non avere neppure voglia di argomentare poiché, in questo modo, non fa altro che cedere a quello che vogliono “loro”, riferendosi implicitamente a opinionista e conduttore. Insomma, lo stato d’animo del protagonista è parecchio compromesso. Cosa accadrà adesso?