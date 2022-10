Il Paradiso delle signore anticipazioni 25 ottobre: Adelaide umilia Flora al Circolo

Le anticipazioni della puntata del 25 ottobre del Paradiso delle signore rivelano che l’abito disegnato da Maria per la baronessina Foppa sarà davvero apprezzato da molti. La giovane, infatti, riceverà tantissimi complimenti al Circolo e Adelaide non perderà occasione per umiliare Flora.

Salvatore, intanto, continuerà ad essere molto preoccupato per Anna. In merito a Ezio e Veronica, invece, la ricezione della brutta notizia inerente l’annullamento del matrimonio con Gloria genererà un certo malcontento. Ci penseranno Gemma e Stefania a risollevare la situazione.

Grandi sorprese per Maria e umiliazione per Flora al Paradiso delle signore

Nella puntata del 25 ottobre del Paradiso delle signore vedremo che Maria verrà invitata al Circolo direttamente da Adelaide. Questo, chiaramente, non farà che rendere l’umore di Flora sempre più cupo. La donna, infatti, comincerà a temere seriamente per il suo incarico al grande magazzino. La contessa Adelaide, chiaramente, non potrà che gongolare per tutta questa situazione, sta di fatto che ne approfitterà per fare un grane elogio a Maria.

In particolare, vedremo che la donna tesserà le lodi della stilista per lo splendido abito che ha realizzato per la baronessina Foppa. In tale occasione, chiaramente, non perderà occasione per umiliare pubblicamente Flora. La donna rimarrà profondamente turbata della cosa e non esiterà a palesare il suo malcontento. Intanto, al grande magazzino arriverà una splendida notizie per le Veneri. Le ragazze, infatti, saranno sulla copertina del prossimo numero del Paradiso Market.

Anticipazioni 25 ottobre: Ezio e Veronica molto giù

Su di un altro versante, poi, nella puntata del 25 ottobre del Paradiso delle signore, vedremo che Salvatore continuerà ad essere particolarmente in ansia per Anna. Il giovane non ha sue notizie da tempo e comincerà a temere che possa esserle accaduto qualcosa in America. Ezio e Veronica, invece, hanno da poco ricevuto la notizia inerente il mancato annullamento del matrimonio tra l’uomo e Gloria, pertanto, si lasceranno andare ad un momento di sconforto.

Allo scopo di tirarli un po’ su, interverranno Gemma e Stefania. Le due ragazze, infatti, decideranno di organizzare una piccola sorpresa per i due innamorati. Riusciranno nell’intento di sollevare un po’ il morale? Per Maria, intanto, ci sarà un’altra splendida novità. La ragazza, infatti, farà colpo su Vito al Circolo. La giovane, però, non si renderò conto di nulla, in quanto troppo presa dai complimenti per lo splendido abito che ha disegnato.