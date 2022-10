Uomini e Donne e Amici sospesi: ecco perché, tutti i cambi di palinsesto Mediaset

In queste ore sono state diffuse sul web alcune notizie inerenti i palinsesti Mediaset dei prossimi mesi. Tra le notizie maggiormente degne di nota ci sono quelle inerenti Uomini e Donne e Amici, i quali saranno sospesi per un certo periodo di tempo.

In merito al GF Vip, invece, il reality show condotto da Alfonso Signorini dovrebbe essere soggetto ad un ridimensionamento. Tra le notizie maggiormente rilevanti, però, ce n’è anche una che riguarda Temptation Island.

Ecco perché e quando Uomini e Donne e Amici saranno sospesi

I prossimi mesi saranno caratterizzati da uno stravolgimento dei palinsesti Mediaset. In particolar modo, Uomini e Donne e Amici saranno sospesi. I due programmi di punta di Maria De Filippi, che tengono impegnati i telespettatori durante i pomeriggi di Canale 5, si fermeranno per quasi un mese. In particolar modo, pare che da metà dicembre la loro programmazione si fermerà.

Di solito, nel periodo natalizio le trasmissioni vengono interrotte per fare spazio a contenuti più in linea con il periodo natalizio. Ad ogni modo, pare che quest’anno la pausa sarà un po’ più lunga del solito. Nello specifico, infatti, i due programmi dovrebbero fermarsi da metà dicembre e riprendere direttamente dopo l’epifania, quindi dalla seconda settimana di gennaio 2023. Il blocco di circa un mese determinerebbe sicuramente uno stravolgimento importante.

Il GF Vip dimezza e le sorti di Temptation Island

Quella inerente Uomini e Donne e Amici, però, non è l’unica notizia inerente i palinsesti Mediaset dei prossimi mesi. Nello specifico, infatti, pare che da metà novembre ci sarà un’interruzione del doppio appuntamento del GF Vip. Il reality show, infatti, dovrebbe andare in onda solamente una volta a settimana, ovvero, il lunedì sera. L’appuntamento del giovedì dovrebbe essere sospeso per lasciare spazio ai Mondiali di Calcio. La programmazione dovrebbe tornare regolare a partire da gennaio del prossimo anno. In tale periodo ripartirà anche C’è Posta per te, altro programma molto amato di Maria De Filippi.

Infine, c’è un’altra notizia inerente una delle trasmissioni Mediaset, ovvero, Temptation Island. Il programma era già stato sospeso l’anno scorso, sta di fatto che non è andato in onda. La sospensione, però, pare si stia trasformando in una cancellazione definitiva. I fan, infatti, hanno notato che sono stati eliminati anche gli account Instagram e Twitter del programma. Questo, dunque, pare voglia dire una sola cosa: Temptation Island potrebbe non tornare mai più in onda.