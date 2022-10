Barbara D’urso, che dolore straziante: straziata dal dolore, “Ci penso da ieri sono sconvolta”

L’ultimo post della conduttrice Mediaset lascia i fan senza parole

Anche Barbara D’urso si è stretta al dolore che ha colpito la famiglia del povero ragazzo investito l’altra notte a Roma, in via Cristoforo Colombo. Una tragedia che ha sconvolto l’Italia e che sta facendo parlare ancora in queste ore la dinamica dei fai.

Il giovane che ha perso la vita si chiamava Francesco ed era figlio di un noto giornalista de Il corriere della sera. Il 19 purtroppo è morto a causa di un pirata della strada che lo ha investito mentre passeggiava sul marciapiede con il suo caro amico.

Barbara D’Urso distrutta dal dolore per la morte di Francesco

In queste ore tante le persone che si sono strette attorno alla famiglia di Francesco. Molti anche i personaggi dello spettacolo dato che suo padre è un giornalista molto conosciuto e stimato.

Barbara D’urso proprio in questo momento ha voluto mandare il suo messaggio di affetto e cordoglio ai genitori.

Un dolore straziante, ci penso da ieri sera. Lascia senza fiato, un abbraccio ai genitori e alla sorella. Queste le parole della presentatrice Mediaset che hanno trovato appoggio da parte dei fan.

Una morta assurda, causata da una persona, una ragazza di soli 24 anni alla guida ubriaca e positiva alle droghe leggere.

Il successo di Pomeriggio 5

Nonostante i vari pettegolezzi e le presunte ipotesi su l’addio della conduttrice televisiva, anche quest’anno Barbara D’Urso è tornata alla conduzione di Pomeriggio 5.

Il programma va in onda dal lunedì al venerdì e dagli ascolti possiamo dire che la presentatrice è molto soddisfatta del suo lavoro. Pochi gossip, e tanta cronaca ed attualità.

barbara è sempre pronta anche ad aiutare a chi ne ha bisogno e attraverso la sua trasmissione sono state le donne aiutate in questi anni.

Sicuramente nell’appuntamento di oggi, la D’Urso parlerà di questa giovane vita strappata ai suoi familiari in una maniera così assurda. Francesco Valdisseri non doveva morire così, ora sarà la giustizia a fare il suo corso.