Uomini e Donne spoiler 24 ottobre: Gemma insiste, baci al trono classico

Lunedì 24 ottobre andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. In tale occasione assisteremo al continuo di quando mostrato nella messa in onda di venerdì scorso. In tale occasione si è parlato molto del triangolo amoroso tra Ida Platano, Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza.

Quest’oggi, invece, l’attenzione si sposterà un po’ di più sugli esponenti del trono classico. I due Federico hanno fatto delle esterne, alcune delle quali con nuove corteggiatrici. Vediamo, dunque, nel dettaglio tutto quello che accadrà.

Anticipazioni 24 ottobre trono classico: un nuovo bacio

Nel corso della puntata di lunedì 24 ottobre di Uomini e Donne assisteremo al prosieguo della scorsa messa in onda. Dopo l’ampio dibattito che si è aperto tra Ida Platano, Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza, oggi si passerà ad altro. Nello specifico, l’attenzione ricadrà sugli esponenti del trono classico. Di Federica si è già parlato nella scorsa puntata, in quanto la ragazza ha ricevuto una splendida sorpresa da parte di un corteggiatore.

Oggi, invece, si parlerà soprattutto di Federico. Il ragazzo è uscito in esterna con Alice e tra i due è scattato un bacio molto passionale. In studio, chiaramente, verrà affrontata la vicenda e si parlerò di questo. Anche Fede ha fatto un’esterna con Monica. Anche loro due si sono trovati abbastanza bene, tuttavia, non c’è stato nessun bacio tra loro. Di Lavinia, invece, dopo il bacio con Alessio, non si parlerà molto.

Ancora liti e polemiche al trono over di Uomini e Donne

Tornando agli esponenti del trono over, invece, nella puntata del 24 ottobre di Uomini e Donne vedremo che Gemma Galgani continuerà ad uscire con il suo spasimante Roberto. Tra loro continuerà la conoscenza, ma il cavaliere sarà sempre interessato a conoscere anche altre dame. In studio, chiaramente, non mancheranno le piccole discussioni e gli screzi di cui si renderà protagonista soprattutto Tina Cipollari.

Anche nella mesa in onda odierna non si parlerà di Riccardo Guarnieri, in quanto il cavaliere continuerà ad essere assente a causa di alcuni problemi personali. L’uomo, in effetti, deve recuperare un bel po’ di cose che sono accadute in questi giorni. Cosa accadrà tra Alessandro e Ida quando Riccardo tornerà in studio? Avrà ragione Roberta, che ha detto che Ida lascerà perdere Vicinanza per continuare a dare luogo ai soliti tira e molla con il suo ex? Non ci resta che attendere per scoprirlo.