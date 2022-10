Dove acquistare riviste cartacee e digitali on-line risparmiando

Topnegozi, la piattaforma on-line leader del risparmio, in una delle sue ultime indagini di mercato ha esplorato il mondo della lettura e dell’editoria chiedendosi quanto e cosa leggessero gli italiani.

Sebbene in termini assoluti i dati non siano confortanti e la percentuale di lettori diminuisce di anno in anno, a far ben sperare è l’incremento dell’utilizzo di servizi innovativi come l’edicola digitale (dove si contano quasi 6 milioni di lettori). Attraverso essa le persone si avvicinano alla lettura di riviste, periodici e quotidiani, sfruttando a proprio vantaggio la comodità di avere tutto a portata di mano sul proprio smartphone. Cresce l’acquisto di riviste in formula di abbonamento con la percentuale più alta posseduta delle riviste settimanali (76%) seguite da quelle mensili e dai quotidiani.

Le più importanti testate editoriali che operano anche on-line sembrano saper rispondere a questo cambio di paradigma, creando e pubblicando sul web contenuti di qualità, arricchendo un panorama multimediale complesso ed eterogeneo.

Se anche tu ami informarti on-line e leggere riviste o quotidiani continua a leggere il nostro approfondimento. Ti informeremo sulle riviste più amate dagli italiani e ti daremo degli utili consigli per risparmiare sull’acquisto di un abbonamento.

I migliori siti dove acquistare riviste on-line

Generalmente i lettori acquistano una rivista, cartacea o digitale, tenendo conto delle proprie preferenze e dei propri interessi. Oggigiorno, però, visto il gran numero di testate esistenti per ogni argomento (moda, sport, cucina, scienza etc.) risulta difficile acquistare la rivista giusta.

Una pratica soluzione potrebbe essere quella di visitare dei portali al cui interno sono presenti le riviste più famose per ogni settore. Avendole tutte in un unico posto sarà più semplice visualizzare i dettagli, conoscerne il prezzo e sottoscrivere un abbonamento.

Due dei siti più conosciuti online sono sicuramente abbonamenti.it, e Abbonamenti RCS entrambi leader in Italia nella vendita di abbonamenti online. Nel loro catalogo sono presenti le migliori riviste facente parte dei gruppi editoriali più importanti.

Affidarsi a questi siti porta con sé numerosi vantaggi, tra cui:

la consegna direttamente a casa (nel caso di abbonamento a riviste cartacee);

(nel caso di abbonamento a riviste cartacee); il prezzo bloccato per tutta la durata dell’abbonamento anche se quello delle riviste dovesse aumentare;

anche se quello delle riviste dovesse aumentare; rimborso assicurato di tutti i numeri non ancora ricevuti nel caso tu volessi annullare l’abbonamento prima della scadenza;

nel caso tu volessi annullare l’abbonamento prima della scadenza; tanti contenuti speciali gratuiti (nel caso di abbonamento digitale);

gratuiti (nel caso di abbonamento digitale); possibilità di poter leggere la tua rivista preferita anche offline.

Come risparmiare sull’acquisto di un abbonamento

Grazie a Topnegozi, e alla partnership intrapresa con centinaia di negozi on-line, risparmiare sull’acquisto dell’abbonamento alle riviste è molto semplice! Dunque, nel caso in cui si voglia sottoscrivere un abbonamento per una rivista su abbonamenti.it, con il vantaggio di risparmiare, basterà andare sulla pagina coupon dedicata al negozio, scegliendo il codice sconto abbonamenti.it preferito, copiarlo e incollarlo nell’apposita area del carrello sul sito ufficiale di abbonamenti.it in fase di checkout. Lo stesso discorso vale per qualsiasi abbonamento online tramite il sito RCS, si potranno trovare i nuovi coupon promozionali RCS abbonamenti per ottenere vantaggi sul prezzo d’acquisto dell’abbonamento preferito.

La pagina dei coupon viene aggiornata costantemente da esperti del settore, che lavorano per offrirti sempre nuovi codici verificati e funzionanti.

Le riviste online più amate dagli italiani

Arrivati a questo punto dell’articolo non ci resta che lasciarti con la lista delle riviste più amate e apprezzate dagli italiani. I gruppi editoriale riportati sono stati inseriti tenendo conto della sezione “Le più lette” su abbonamenti.it. Ecco quali sono: Corriere della sera, Panorama, Donna Moderna, Oggi, Vogue, Internazionale, Focus, Vanity Fair, Chi, Gazzetta dello Sport e GQ.