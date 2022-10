Romina in lacrime, il ricordo la distrugge: “E’ una cosa innaturale, contro natura”,

Romina è tornata a parlare di un’argomento molto toccante per lei

In una delle ultime puntate di Oggi è un altro giorno, Serena Bortone ha avuto come ospite la sua dolce Romina Carrisi. In questa occasione si è parlato della morte di Francesco Gatti e del grande dolore che ha lasciato nel cuore dei suoi familiari.

E proprio parlando dell’artista dei Pooh che è venuto fuori un retroscena agghiacciante sull’artista. Pochi sanno che l’uomo ha perso suo figlio a causa di un mix letale di droga e alcol. Un dolore che sa bene cosa significa la figlia di Al Bano e Romina Power, dato che ha perso anche lei la sorella.

Romina Carrisi ricorda Franco Gatti

A Oggi è un altro giorno condotto da Serena Bortone, la figlia di Albano e Romina Power, Romina Junior, ha confessato qualcosa di molto particolare su i suoi genitori e il legame con Franco Gatti, recentemente venuto a mancare lasciando un vuoto in molti appassionati della musica italiana.

Purtroppo, Franco aveva subito nel 2013 una perdita dolorosissima, quella di suo figlio Alessio. Una mix letale di alcol e droga gli ha distrutto la vita, ma ha distrutto anche quella dei suoi genitori.

Per Franco la vita da quel 13 febbraio 2013 non è stata più la stessa tanto che nel 2016 ha deciso di abbandonare il suo storico gruppo, I Ricchi e Poveri. Più volte il cantante aveva espresso il suo dolore e oggi a riprendere il discorso è stata Romina Carrisi.

Il dolore di Al Bano e Romina per la perdita di Ylenia

La giovane figli di Al Bano e Romina Power ha fatto sapere che sa benissimo cosa hanno provato Franco e sua moglie quando è venuto a mancare il loro figlio. Anche lei ha perso una sorella, anche se in circostanze diverse e altrettanto drammatiche. Dal 1993 Ylenia ha fatto perdere le sue tracce e ancora oggi nessuno sa cosa le sia accaduto.

So cosa vuol dire perdere una sorella e, mettendomi nei panni dei miei genitori, so cosa vuol dire perdere un figlio. È una cosa innaturale perché va contro natura perché dovrebbe essere l’opposto, e so la forza che ogni giorno i miei genitori hanno ancora oggi dopo 30 anni, che mettono una corazza, mettono un sorriso per andare avanti. Non tutti riescono a trovare questa forza”.