Uomini e donne, Tina Cipollari cambia idea su Tina: !E’ l’unica che può darmi consigli”

In una recente intervista al settimanale Magazine Uomini e donne, Tina Cipollari è tornata a parlare di Gemma Galgani

La nota opinionista di Uomini e donne come sempre è stata molto chiara e decisa sulle sue dichiarazioni. Prima di parlare della sua rivale ha voluto dire ciò che pensa sia sulla tronista Federica ma anche di tanti altri personaggi all’interno del dating show.

Ovviamente un pensiero non ha potuto non dirlo su Gemma che da anni è considerata la sua rivale. Ormai le loro litigate e io loro insulti sono all’ordine quotidiano, anche se questa volta qualcosa è cambiato.

Tina Cipollari non si fida di Federica Aversano

Nella lunga chiacchierata con il giornalista, Tina Cipollari ha fatto sapere che non si fida molto di Federica Aversano. L’opinionista ha fatto sapere che la ragazza non la convince affatto.

Non le piace ne come si confronta con i suoi corteggiatori e ne tanto meno come si comporta con loro. “Non sa nemmeno lei quello che realmente vuole. lo penso che a lei non piaccia nessuno dei ragazzi che sono lì, farebbe prima a eliminarli tutti e ricominciare da capo.”

Quello che le consiglia, alla fine è di cambiare atteggiamento altrimenti resterà per sempre da sola. Nel corso dell’intervista non potevano mancare parole rivolte anche a Gemma Galgani.

L’opinionista di Uomini e donne cambia idea su Gemma Galgani?

Alla domanda su chi sceglierebbe nel andare a prendere un aperitivo tra Gemma, Roberta ed Ida Tina non ha dubbi. Riedendo, la vamp di Frosinate ha fatto sapere che uscirebbe proprio con Gemma Galgani.

E’ l’unica che potrebbe darle consigli sull’amore, “ma soprattutto mi piacerebbe chiederle qual è il segreto per conquistare un uomo, e come si fa per tenerlo legato a sé (ride)».

Infine, Tina ha concluso dicendo la sua anche su Armando e Fabio. Riferendosi ai due ha ammesso che in studio c’è chi finge, chi è li per giocare e chi invece è veramente intenzionato a cercare l’amore…