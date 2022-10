Ballando con le stelle, Iva di nuovo nella bufera ma ecco chi interviene!

Iva Zanicchi è finita di nuovo nel mirino dei social ma ora un personaggio importante prende le sue difese

Quello che è accaduto la scorsa settimana ad Iva Zanicchi ha fatto il giro del web, e ha indignato il pubblico a casa. La concorrente di ballando con le stelle ha dato della tr**a a Selvaggia Lucarelli e pare che a poco sono servite le scuse della cantante.

Su tutta questa vicenda una lettrice, Maria da Empoli, ha voluto dire la sua scrivendo alla rubrica che Maurizio Costanzo tiene ogni settimana sul settimanale Nuovo. Secondo la donna tutta questa polemica sarebbe stata montata ad arte per aumentare gli ascolti e a tal proposito il marito della De Filippi ha detto la sua.

Il giornalista televisivo difende Iva Zanicchi

Maurizio Costanzo si è schierato dalla parte di Iva Zanicchi dopo che la donna è finito nel mirino della rete per le sue affermazioni poco carine nei confronti di Selvaggia Lucarelli. Sono passate circa due settimane, ma la questione sembra ancora bollente.

Il giornalista non ha avuto dubbi, ha difeso la concorrente di Ballando con le stelle spiegando alla lettrice che la sua visione è del tutto sbagliata.” Lei sostiene che fosse tutto calcolato, previsto, anzi addirittura sollecitato dalla produzione. Questa è un’ illazione infondata.”

Ballando con le stelle: Maurizio Costanzo dalla parte di Milly Carlucci

Continuando il suo pensiero, Maurizio ha fatto sapere che non solo è da parte di Iva Zanicchi ma anche di tutto il programma di Milly Carlucci. Infatti nel dettaglio ha ammesso:

“Io credo che quando componi il cast di un programma scegli i personaggi in base alle loro caratteristiche, alla loro personalità. Iva Zanicchi è una donna sanguigna e senza peli sulla lingua. Lo sa molto bene il suo compagno Samuel Peron ma anche la conduttrice”.

Insomma, Costanzo come sempre è dalla parte dei colleghi che sanno quanto è difficile lavorare in diretta e soprattutto in questi show televisivi.