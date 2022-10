Romina Power e Al Bano Carrisi lo dichiarano apertamente “Finalmente, non vediamo l’ora!”

Romina Power fa sognare ancora, lo scatto con Al Bano non lascia dubbi

Poco fa Romina Power ha postato sul suo account ufficiale una foto di lei ed Al Bano assieme. Uno scatto che li ritrae mano nella mano, felici ed innamorati. Ma perchè l’artista ha pubblicato questa immagine? Vediamo insieme cosa bolle in pentola…

La cantante mano nella mano con Carrisi

Possiamo dire che Romina Power forse in fondo al suo cuore non ha mai dimenticato il suo ex marito. D’altronde dopo Carrisi, Romina non si è legata più sentimentalmente a nessuno, ma si è dedicata alla musica e ai suoi figli. Ancora oggi, l’artista statunitense dopo un lungo periodo di stop riesce a stupire con la sua magica voce, accompagnata come sempre da Albano, suo storico compagno artistico.

Tornando alla foto pubblicata dalla settantenne, Romina è ritornata indietro nel passato, forse ricordando anche gli anni migliori della sua vita. Nell’immagine si vedei lei ed Albano esibirsi mano nella mano. Sguardi intensi, e parole d’amore, proprio come quelle cantano ogni volta con i loro brani.

Al Bano e Romina Power pronti ad esibirsi

Per i nostalgici si è trattato di un momento bellissimo, che sicuramente li ha fatti ben sperare. Purtroppo, si è trattato solo di uno scatto del passato, dove i due artisti si esibivano sul palcoscenico.

Anche questa sera, Al Bano e Romina Power saranno protagonisti di un nuovo concerto e farlo sapere è stata proprio la cantante. Infatti, ha invitato tutti a presentarsi all’evento che si terrà a Zurigo. Come sempre lei e Carrisi si uniranno cantando i brani che li hanno regalato tanto successo nel corso di questi anni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Romina Power (@rominaspower)

Leggendo i commenti, molti hanno espresso tutto il loro sostegno augurandogli un forte in bocca al lupo. Qualcun altro invece ha esclamato un “finalmente” dato che la pandemia ha costretto i due a interrompere ogni esibizione live. Insomma, con le giuste precauzione adesso tutto sembra stia tornando alla normalità…