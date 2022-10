Tu si Que que vale, bacio tra Sabrina Ferilli e Maria: il web insorge

Maria De Filippi è Sabrina Ferilli si sono baciate a Tu si Que vales

Ieri sera è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata del noto programma condotto da Maria De Filippi. Durante la messa in onda di Tu si Que Vales hanno fatto irruzione di nuovo i simpatici orsetti che dall’inizio di questa edizione stanno intrattenendo il pubblico a casa e la stessa giuria.

Il 22 ottobre li hanno invitati a cimentarsi in “Mima una canzone”. Nel corso del siparietto, mentre Teo Mammucari stava mimando il brano “Stasera mi butto”, Sabrina Ferilli, ha subito preso a volo il consiglio “lasciandosi andare” con Maria De Filippi.

Maria De Filippi e Sabrina Ferilli: il bacio non passa inosservato

#TuSiQueVales Cosa?cazzo?abbiamo?appena?visto? Boh raga questa puntata va dritta nelle top 5, Maria e Sabrina siete stupende. pic.twitter.com/AVaJ8EQUvN — Perchè è in tendenza? (@omamma13) October 22, 2022

Tutti in pista a ballare e proprio mentre Maria, Sabrina Teo e gli gli si stavano scatenando la Ferilli ha sorpreso Maria con un bacio. Un gesto spontaneo e affettuoso che non è passato inosservato agli utenti social.

Infatti, proprio quest’ultimi si sono scatenati sul web, ipotizzando che le voci su Maria, ovvero sul tenero che prova per la collega sia vero… Quel che si sa con assoluta certezza, invece, è che Maria e Sabrina condividono una forte e sana amicizia.

Tutti pazzi per i jeans di Maria indossati a Tu si que vales

Nel corso della puntata andata in onda ieri sera, a Tu si Que vales non è passato inosservato nemmeno il look della conduttrice televisiva. Maria De Filippi si è presentata con un outfit molto casual ma i suoi jeans sono stati i più cercate durante la puntata.

Un completo causal ma che le stata da dio.. Ma sapete quanto costa? Di certo non è alla portata di tutti. Infatti, parliamo di un capo di Coute de la Liberté, che sfiora i 3 mila euro. Sì, esatto, quasi 3 mila euro per un paio di jeans, per la precisione 2.971 euro. Insomma, non poco.