Iva Zanicchi finisce a terra dopo l’esibizione a Ballando con le stelle

Iva Zanicchi ancora una volta protagonista a Ballando con le stelle

Poche ore fa è andata in onda su Rai uno la quarta puntata di Ballando con le stelle. Come sempre tante emozioni e tanto divertimento. Protagonista della serata ancora una volta Iva Zancichi che insieme a Samuele Peron si è esibita in un bellissimo tango. Ma proprio dopo la sua performances è finita a terra lasciando i presenti senza parole.

Ballando con le stelle: Iva finisce a terra!

Quella di Iva Zanicchi è stata un’esibizione molto bella, tanto che Selvaggia Lucarelli e Guillemo Marotto hanno cambiato idea sulla concorrente. Un’esibizione con presa aveva fatto sapere qualche ora prima la Zanicchi, intervista da Matano a La Vita in diretta. E possiamo dire che è stata davvero una performance con i fiocchi che ha lasciato il pubblico senza parole.

Iva al termine del ballo è finita stesa sulla pista, come si vede nella foto postata sotto. Rifiutando l’aiuto di Samuel Peron per rialzarsi, la Zanicchi ha approfittato del momento per ‘dare istruzioni’, alle “signore di una certa età che fanno fatica ad uscire dalla vasca da bagno”, su come rialzarsi.

Voti positivi per la Zanicchi da parte della giuria

La cantante ieri sera con la sua bellissima e particolare esibizione ha convinto tutti. Iva Zanicchi è stata davvero formidabile e arrivati al momento della votazione non sono mancate delle piccole gag da parte sua. Tutti hanno votato in maniera positiva, anche Selvaggia Lucarelli che le ha dato un bel sette e Guillermo Marotto con un otto.

Prima di lasciare la pista, la donna ha continuato a divertire la giuria con un’altra delle sue raccontando la barzelletta degli uccelli. Insomma, una serata ricca di momenti divertenti e spensierati come l’esultazione di Paola Barale davanti ai voti bassissimi che ha ricevuto.