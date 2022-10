Cristiano Malgioglio che spavento a Domenica In !”Ho un problema, non vedo aiuto”

Il paroliere si presente dall’amica Mara Venier ma confessa di avere un problema agli occhi

Oggi è andata in onda una nuova puntata di Domenica In. Come sempre nel salotto di Mara tanti ospiti, prima largo spazio alla giuria di Ballando con le stelle e poi alle interviste.

La Venier ha deciso di fare una lunga chiacchierata con il suo caro amico Cristiano Malgioglio che appena è entrato ha subito scatenato il pubblico.

Il cantante ha fatto molto preoccupare anche perchè ha confessato di avere un problema agli occhi e di non riuscire a vedere

Cristiano Malgioglio a Domenica In ma con un problema

Cosa ti è accaduto Cristiano che non vedi bene? Quela la domanda di Mara che gli ha posto più volte prima di ricevere risposta. Appena si è accomodato Malgioglio ha fatto saper di avere due problemi seri, il primo riguarda proprio la vista.

E’ da ieri che vede doppio, infatti, ha specificato di vedere il pubblico doppiamente e di dover fare attenzione.

Il motivo di questo piccolo problema è dovuto al trucco, ovvero a tutta la preparazione di make up a cui si sottopone prima di iniziare Tale e Quale show.

Nel programma di Carlo Conti Cristiano fa parte della giuria e come sempre si presenta con abiti e trucchi davvero vistosi.

Beh, l’ultimo make up gli ha provocato problemi alla vitsa e pare che anche il suo oculista gli abbia fatto una bella ramanzina.

L’artista odia la canzone pelame

Arrivato negli studi Rai, Cristiano Malgioglio dopo aver spiegato dello spiacevole problema agli occhi ha fatto sapere di averne un altro altrettanto serio. Ha chiesto esplicitamente a Mara Venir di non far mandare alla sua band la canzone Pelame che la odia profondamente. Infatti, più fi una volta ha addirittura minacciato tutti di andare via e di non voler tornare più. Insomma, una siparietto simpatico che ha fatto molto divertire sia la stessa Mara che il pubblico da casa.