Tina Cipollari fa una confessione choc sul suo vero e unico amore: “È morto” (VIDEO)

Nel corso della puntata di ieri di Verissimo, Tina Cipollari ha rilasciato un’intervista fiume in cui si è messa a nudo e, per la prima volta, ha fatto una confessione che ha lasciato tutti senza parole. La donna si è mostrata con le sue fragilità, facendo cadere, almeno per una volta, la maschera che spesso indossa a Uomini e Donne.

Il trascorso di vita dell’opinionista del talk show pomeridiano è stato piuttosto pesante. La donna, però, è sempre stata molto introversa per quanto concerne la sua vita privata, pertanto, il pubblico è rimasto sconvolto per quello che è emerso.

La confessione inedita di Tina Cipollari

Tina Cipollari ha rilasciato un’intervista in cui ha portato alla luce dei particolari inediti sulla sua vita ed ha fatto una confessione che nessuno si aspettava. La donna ha parlato della sfera sentimentale ed ha menzionato non solo di Kikò Nalli, uomo a cui è stata legata per tanti anni e da cui ha avuto tre figli, ma anche di un’altra persona. Nello specifico, ha parlato di Antonio, un uomo a cui è stata legata in passato e che ha amato moltissimo.

Nel corso dell’intervista, Tina è arrivata addirittura ad asserire che l’unico e vero uomo che abbia mai amato con tutta se stessa sia stato proprio costui. Silvia, chiaramente, è rimasta spiazzata, poiché non si aspettava minimamente una risposta del genere. La Cipollari ha detto che grazie a questa persona ha capito cosa volesse dire davvero amare. La storia con questa persona, però, volse al capolinea, ma le confessioni non sono finite qui. Con il cuore ancora dolorante, infatti, Tina ha ammesso che questa persona adesso non c’è più poiché è morta.

Le lacrime di Tina e la maschera a Uomini e Donne

Nel fare questa confessione, Tina Cipollari si è lasciata andare ad un momento di commozione. Anche quando ha parlato dei suoi genitori non è riuscita a trattenere le lacrime. Lei stessa ha ammesso che sapeva bene che toccare certi tasti l’avrebbe destabilizzata e avrebbe portato alla luce la sua vera indole. A Uomini e Donne, infatti, il pubblico è sempre stato abituato a vedere una donna forte, esuberante e solare.

In realtà, però, Tina è colma di fragilità, dovute soprattutto al difficile trascorso che ha vissuto. Ricordiamo, infatti, che ha perso entrambi i genitori molto presto e questo è stato un dolore incolmabile per lei. In seguito, poi, per smorzare un po’ i toni, Silvia Toffanin ha dirottato l’attenzione su Uomini e Donne e sul nuovo libro scritto dalla Cipollari.