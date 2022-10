Ludovica Valli annuncia il sesso del bebè, mentre sua sorella è incinta per la quarta volta? (VIDEO)

In queste ore, Ludovica Valli ha fatto un video in cui ha annunciato il sesso del bebè che porta in grembo. La giovane ha scelto una maniera un po’ anticonvenzionale per fare questo annuncio.

Il video in questione, infatti, ha commosso moltissimi dei suoi fan. Ad ogni modo, questa non è l’unica novità che riguarda ka famiglia Valli. Alcuni follower, infatti, hanno notato un certo pancino sospetto in Beatrice, sorella di Ludovica, sarà incinta per la quarta volta? Vediamo cosa è emerso.

Ecco il sesso del bebè di Ludovica Valli

Grandi novità in casa Valli, da poco Ludovica ha annunciato il sesso del bebè che lei e il suo compagno stanno aspettando. La coppia ha già una bimba di nome Anastasia, e adesso sono in attesa del secondo figlio. La giovane ha da poco scoperto se si tratti di un maschio o una femmina e non ha esitato a comunicarlo tempestivamente ai suoi fan. Invece che fare, l’ormai convenzionale, baby shower, però, Ludovica ha voluto registrare un video molto privato con la sua bambina.

Nello specifico, l’ex tronista di Uomini e Donne ha registrato un vide in bianco e nero in cui disegna con della pittura un cuore sulla sua pancia. Ad un certo punto, poi, arriva sua figlia Anastasia, la quale dipinge l’interno del cuore in questione. Dopo qualche secondo, poi, il video diventa a colori ed è possibile, dunque, vedere che tinta ha usato Ludovica per fare tale disegno. Ebbene, il colore adoperato è il blu, in quanto la giovane aspetta un maschietto. (Continua dopo il video)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ludovica Valli (@valliludovica)

Beatrice Valli di nuovo incinta? La risposta di lei

Ludovica Valli si è detta estremamente felice di questa notizia, in quanto l’universo maschile è del tutto inesplorato per lei e per il suo compagno. Ad ogni modo, quella inerente il sesso del bebè non è l’unica notizia che riguarda la famiglia valli. In queste ore, infatti, i fan della sorella Beatrice hanno notato un pancino sospetto nella donna. In effetti, dagli ultimi video pubblicati sui social, Beatrice ha una pancia davvero molto pronunciata, che sembra essere quella di una donna gravida.

Gli utenti del web, allora, hanno cominciato ad inondare di domande la protagonista, per capire se fosse davvero incinta del quarto figlio oppure no. Ebbene, la risposta è arrivata dopo alcune ore. La ragazza ha spiegato che, purtroppo, è allergica al lattosio. Per tale motivo, ogni qualvolta si concede un piccolo strappo alla regola mangiandolo, la sua pancia si gonfia smisuratamente. Dunque, nessun nuovo bebè in arrivo.