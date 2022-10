Tina Cipollari, sapete cosa faceva prima di diventare famosa?

Prima di diventare famosa, Tina Cipollari faceva un lavoro che mai potreste immaginare

In una lunga intervista Tina Cipollari, attuale opinionista di Uomini e donne si è raccontata a 360 gradi.

La vamp di Frusinate per la prima volta ha parlato del suo passato e ha svelato dettagli inediti della sua infanzia mai detti fino ad oggi.

E proprio parlando del suo passato e di ciò che ha vissuto, ha raccontato cosa faceva prima di diventare famosa e di raggiungere il successo che ha oggi.

Tina Cipollari si racconta a Verissimo

Tutto è accaduto a Verissimo, dove Tina Cipollari si è raccontata come mai prima d’ora. Un tuffo nel passato che l’ha portata indietro nel tempo tra ricordi, delusioni e la sua infanzia non semplice.

Tina ha spiegato che fin da piccola ha sempre sognato il successo e di diventare autonoma. Un’autonomia che comunque ha sempre cercato di avere anche nell’età adolescenziale. I suoi genitori lavoravano nei campi e quindi non erano persone molto benestanti. Il padre lavorava l’intera giornata mentre la madre dopo averlo aiutato si dedicava ai figli.

La Cipollari negli occhi della mamma ha sempre visto sacrificio e stanchezza, motivo per cui non è mai stata esigente. L’opinionista di Uomini e donne non ha nascosto che per cercare di raccimolare qualcosa andava a vendere le mimose al semaforo.

L’unico grande amore dell’opinionista di Uomini e donne

In questa lunga e commovente intervista, Tina Cipollari ha parlato anche del suo unico e grande amore. Non è stato Kikò Nalli, padre dei suoi figli, ma un certo Antonio che le ha cambiato totalmente il modo di vedere la vita. Mi ha fatto vivere parte di quei sogni che ho sempre fatto. Una storia bella che però è finita male. Ero innamoratissima, mi ha insegnato a vivere, ha fatto sparire le mie insicurezze, paure e incertezze. Lui tra l’altro è morto, tanti anni fa”.